Pascal Saint-Amans: La OECD está abierta a debatir el impacto de CBI en el CRS

LONDRES, 27 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- La 2019 Caribbean Investment Summit, celebrada en San Cristóbal y Nieves entre el 19 y el 22 de junio, fue un evento crucial en el calendario de ciudadanía por inversión, no sólo por la predisposición de sus asistentes a hacer frente a los retos ordinarios y debatir sobre las soluciones potenciales.

Entre los ponentes más distinguidos de la cumbre estuvieron Pascal Saint-Amans, director del Centre for Tax Policy and Administration de la Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Saint-Amans participó en la cumbre por medio de un enlace de video, a través del cual mostró su opinión acerca de la ciudadanía por inversión y se encargó de cuestiones relacionadas con la audiencia.

Saint-Amans indicó que la ciudadanía por inversión interesaba al secretariado de la OECD y a sus 36 países miembros, sobre todo en lo que respecta al mandato de la OECD para promover la transparencia de impuestos e intercambio de información a través de los Common Reporting Standard (CRS). Expresó su preocupación acerca de si la ciudadanía y residencia por inversión podrían usarse de forma errónea por las personas para infravalorar el CRS en casos en los que un país ofrece una baja tasa de ingresos personales y un programa de ciudadanía o residencia que no necesita de una presencia física amplia. Resumió que esto era como un riesgo de "divorcio" entre la residencia actual y legal de la persona.

Saint-Amans aclaró sus preocupaciones por medio de este ejemplo: "Soy residente de Francia […] y quiero adquirir una ciudadanía de San Cristóbal y Nieves, que es muy popular. Así que la compraré, pero puede que no sea necesario estar tanto presente en San Cristóbal y Nieves y puede que no me carguen los impuestos de mis activos financieros ya que no hay impuestos, y como resultado, existe un riesgo cuando vaya a Ginebra a abrir una cuenta de banca, de que presente mi ciudadanía de San Cristóbal y Nieves y mi residencia y [que], en ese caso, la información que se recopile por medio del Gobierno de Suiza [y] se envíe a San Cristóbal que no quiera la información porque no sea relevante para San Cristóbal y para e Gobierno de Francia, no consiguiendo la información para la que se suponía se iba a recopilar la información". Según comentó, el riesgo está en "que la información [se] envíe al país erróneo – lo que significa que no es el país en el que la persona cotiza sus impuestos actualmente".

La premisa de la clarificación Saint-Amans de que una persona que haya obtenido la ciudadanía de San Cristóbal y Nieves pueda demostrar también que es un residente de impuestos de San Cristóbal y Nieves. Esto, por otro lado, no es el caso que nos ocupa. Las personas que consigan la ciudadanía económica de San Cristóbal y Nieves tan solo consiguen la categoría de 'ciudadano' – no de 'residente de impuestos' o 'residente'. Reciben los Certificates of Registration en los que se muestra su nombre, su fecha y lugar de nacimiento, y si se han "registrado como ciudadanos de San Cristóbal y Nieves según la Saint Christopher and Nevis Citizenship Act de 1984". También pueden solicitar el pasaporte, que de nuevo, no hace referencia sobre su residencia.

En el mes de marzo de 2019, la destacada firma de contabilidad Ernst & Young (EY) emitió un informe titulado Tax residency: beyond citizenship – The role of citizenship in determining tax residency. En él, EY atrajo la atención de la distinción conceptual entre ciudadanía y residencia por impuestos, indicando que en este último caso "no sigue naturalmente a la ciudadanía". EY destacó a su vez que la ciudadanía, según los términos del CRS Implementation Handbook, que no debería utilizarse como "un indicio de la residencia de impuestos", concluyendo que "la ciudadanía no debería hacer crecer el hecho de evitar impuestos y oportunidades de evasión, tal y como marcan las normas de información de forma explícita para no utilizar la ciudadanía como prueba".

En relación a cómo una persona se puede convertir en residente de impuestos de San Cristóbal y Nieves, en lugar de ser tan solo un ciudadano, el informe de EY explicó que "la residencia de impuestos está normalmente guiada ya sea bien si una persona ha pasado al menos seis meses de un año dado en San Cristóbal y Nieves y si ha tenido un hogar permanente percibido de forma general como hogar o residencia de una persona en San Cristóbal y Nieves". Una persona podría ser un ciudadano de San Cristóbal y Nieves, pero tener su presencia física para establecer allí la residencia de impuestos.

En la cumbre, se pidió a Saint-Amans si era consciente del informe EY, y por qué pensaba que el análisis de OECD entraba en conflicto con ello. Respondió que EY y OECD eran entidades diferentes que producían descubrimientos independientes. Destacó, a pesar de ello, que mientras que OECD había llegado a un set de conclusiones, estas estaban abiertas a comentarios públicos. "No establecemos políticas públicas con descubrimientos privados, disponemos de nuestros propios descubrimientos, y de nuevo, como se llevan a cabo por medio de una consulta pública, cada uno de ellos tiene la oportunidad para comentar – y demostrar su es erróneo – y por supuesto, esto se adaptará".

Wade George, Caribbean Tax Managing Partner de EY Caribbean, estuvo también presente en la cumbre, participando como ponente principal. Su propia presentación se llevó a cabo el día antes de que Saint-Amans, en la cumbre, instara a dos hombres, y a las entidades que representan, para llevar sus perspectivas a la mesa común.

