Passaportes premium perdem seu brilho em um mundo pós-pandêmico

Apesar de não estar refletido na última classificação, a qual não considera proibições temporárias de viagens, é surpreendente considerar como a liberdade de viagens está atualmente para os detentores de passaportes anteriormente prestigiosos. O passaporte dos EUA usualmente se classifica entre os 10 principais, com cidadãos podendo acessar 185 destinos sem necessidade de visto. Entretanto, de acordo com a atual proibição da UE, os americanos têm basicamente o mesmo nível de liberdade de viagens que os cidadãos do Uruguai e do México (classificados respectivamente em 28o. e 25o. lugares).

Cidadãos russos – cujo passaporte geralmente se classifica a frente de países tais como Geórgia e Albânia (ambos incluídos na lista da UE) – viram a força de seus passaportes ser reduzida para uma das mais fracas na região. E os detentores de passaportes brasileiros – mais recentemente classificados em 19o. lugar no índice – atualmente têm basicamente a liberdade de viagens dos cidadãos do Paraguai classificado em 36o. lugar.

Sem considerar as atuais proibições nas viagens, o Japão continua a deter o primeiro lugar no Henley Passport Index, com pontuação de 191. A Singapura continua em segundo lugar, enquanto a Alemanha e a Coreia do Sul, dividem o terceiro lugar. Entretanto a Singapura foi excluída da lista da EU portanto seus cidadãos atualmente têm muito menos liberdade de viagens do que seus competidores mais próximos, o que é baseado em dados exclusivos da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA - International Air Transport Association).

O Dr. Christian H. Kaelin, presidente do conselho da Henley & Partners e inventor do conceito de índice de passaporte, disse que esta última decisão tomada pela UE indica que há mais agitação por vir. "Analisemos o passaporte dos EUA, por exemplo – em 2014, ele detinha o primeiro lugar do mundo em nosso índice, mas os cidadãos dos EUA atualmente têm muito menos liberdade do que a maioria dos cidadãos de nações ricas e industrializadas e mesmo de nações menos desenvolvidas, ficando efetivamente proibidos de entrar na Europa. Nos próximos meses, veremos o surgimento de uma nova hierarquia global em termos de mobilidade, com países que efetivamente controlaram a epidemia tomando a liderança, enquanto os países que agiram inadequadamente com a pandemia ficarão para trás".

Os especialistas sugerem que a crise da Covid-19 deverá tornar a mobilidade internacional mais restrita e imprevisível no longo prazo. "Mesmo na medida em que os países abram suas fronteiras, espera-se que vários governos usarão preocupações epidemiológicas como justificativa para imporem novas restrições de imigração e proibições de viagens direcionadas a nacionalidade que serão destinadas principalmente aos cidadãos de países em desenvolvimento", disse o professor Dr. Yossi Harpaz, professor assistente de sociologia na Universidade de Tel Aviv. Notando a recente decisão da UE em relação aos Estados Unidos e outros países, Harpaz disse, "Os passaportes de nações tanto em desenvolvimento quanto desenvolvidas devem perder valor, pelo menos temporariamente. Em tempos tão incertos, a demanda global por dupla nacionalidade e vistos de investidores deverá crescer".

O Dr. Juerg Steffen, CEO da Henley & Partners, disse para os investidores e suas famílias, "ter uma segunda cidadania ou uma residência alternativa é um bem ainda mais precioso do que antes, na medida em que as preocupações sobre acesso a cuidados com a saúde de primeira classe, mobilidade global e qualidade de vida assumem uma nova urgência".

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1200972/Henley_Passport_Index_Infographic.jpg

Contato com a mídia

Paddy Blewer

Diretor de RP do Grupo

[email protected]

FONTE Henley & Partners

SOURCE Henley & Partners