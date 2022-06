PATAGONIA & HEIQ BRINGEN GEMEINSAM DIE NÄCHSTE GENERATION DER GERUCHSKONTROLLTECHNOLOGIE FÜR TEXTILIEN AUF MINZBASIS AUF DEN MARKT

Die langjährige Forschungspartnerschaft zwischen Patagonia und HeiQ hat eine weitere innovative Lösung für ein Problem vieler Textilien hervorgebracht: Geruchsbildung. Inspiriert von der Entschlossenheit Patagonias, die in all ihren Produkten verwendete Chemie kontinuierlich zu verbessern, kündigen die beiden Pioniere die Einführung von HeiQ Fresh MNT an, einer nachhaltigen Geruchskontrolle der nächsten Generation auf Basis von ätherischem Minzöl, das aus einer erneuerbaren und nachhaltigen Quelle stammt.