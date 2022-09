Patagonia elige Naia™ Renew ES para su línea de camisetas de trabajo de bajo impacto

La fibra de mayor sostenibilidad de Eastman se utilizará en una tirada limitada de camisetas para el minorista de ropa de exterior

KINGSPORT, Tenn., 15 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Eastman, fabricante de las fibras e hilos sostenibles Naia™ Renew, anuncia que ha colaborado con Patagonia® para ofrecer una tirada limitada de camisetas fabricadas con Naia™ Renew ES - la última oferta de fibra de Eastman fabricada con mayor contenido reciclado - para la línea de ropa de trabajo del minorista de ropa de exterior.

Photo by Tim Davis - Courtesy of Patagonia.

Llamado así por su mayor sostenibilidad, Naia™ Renew ES está fabricado con un 60% de contenido reciclado. A diferencia de otros hilos y fibras a base de celulosa, esta opción requiere menos materiales vírgenes para fabricar un producto respetuoso con el medio ambiente. Naia™ Renew ES se fabrica con una combinación de material de desecho molecularmente reciclado (40%), celulosa reciclada (20%) y pulpa de madera renovable (40%).

El 20% de celulosa reciclada procede de materiales de desecho, residuos textiles y residuos de celulosa no derivados de los bosques. Esta innovación es posible gracias a los continuos esfuerzos de Eastman por colaborar con socios con conciencia ecológica en toda la cadena de valor. Por ejemplo, el equipo de Naia™ se ha asociado con GP Cellulose, un proveedor de celulosa centrado en la sostenibilidad, para integrar fibras forestales renovables y soluciones de fibras no forestales en su materia prima.

El 40% restante de contenido reciclado* procede de la tecnología de reciclaje molecular de vanguardia de Eastman, que descompone los materiales de desecho difíciles de reciclar, como los envases de plástico y las alfombras viejas, en bloques de construcción fundamentales para producir el ácido acético utilizado para fabricar hilos y fibras de acetato de celulosa. Este proceso no sólo produce menos emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también desvía los materiales de desecho de los vertederos, las incineradoras y otros destinos no deseados al final de su vida útil, encontrando un nuevo valor para los residuos pre y postconsumo que no son adecuados para el reciclaje por medios tradicionales.

"Patagonia siempre ha sido una empresa que elige sus fibras con cuidado y responsabilidad", destacó Ruth Farrell, directora general de textiles de Eastman. "La colaboración que hemos mantenido con Patagonia ha sido fundamental para desarrollar materiales que atraigan a sus clientes, personas concienciadas con el medio ambiente que trabajan y juegan duro. Los clientes de Patagonia quieren prendas que reflejen quiénes son y lo que les importa sin comprometer la comodidad y la calidad".

La línea de ropa de trabajo de Patagonia es una línea de ropa de comercio justo hecha para personas que trabajan duro a diario para hacer del planeta un lugar mejor para vivir, actuar y producir. Cuenta con fibras duraderas y de bajo impacto con una menor huella de carbono. Más información en la página web www.patagonia.com/workwear.

Las fibras e hilos Naia™ se obtienen de forma responsable de bosques de pinos y eucaliptos gestionados de forma sostenible. Eastman ha alineado toda su cadena de suministro forestal con las normas de abastecimiento del Forest Stewardship Council® (FSC®), incluidos los procedimientos de madera controlada. Eastman cuenta con las certificaciones FSC® (C140711) y PEFC™ de Cadena de Custodia, y todos sus proveedores cuentan también con certificaciones forestales reconocidas internacionalmente. Además, Eastman se ha asociado con Canopy para demostrar su compromiso continuo con la gestión forestal sostenible.

"Ahora más que nunca, la gente quiere saber cómo y dónde se fabrica nuestra ropa, prestando especial atención a los materiales con los que está hecha", explicó Farrell. "Naia™ Renew ES es nuestra respuesta al consumo excesivo de materias primas, al creciente problema de los residuos plásticos y al aumento de los gases de efecto invernadero causados por la deforestación. Es una fibra enfocada al futuro, hecha pensando en las próximas generaciones - uno que no compromete la calidad de la prenda ni la salud de nuestro planeta".

Si desea más información acerca de los objetivos de sostenibilidad eco-conscientes de Naia™ y Eastman's Naia™ visite https://naia.eastman.com/sustainability.

*enfoque de balance de masas

Acerca de Eastman

Fundada en 1920, Eastman es una empresa global de materiales especializados que produce una amplia gama de productos que se encuentran en artículos que la gente utiliza cada día. Con el propósito de mejorar la calidad de vida de forma material, Eastman trabaja con sus clientes para ofrecer productos y soluciones innovadoras, manteniendo un compromiso con la seguridad y la sostenibilidad. El modelo de crecimiento impulsado por la innovación de la empresa aprovecha las plataformas tecnológicas de primera clase, el profundo compromiso con el cliente y el desarrollo de aplicaciones diferenciadas para hacer crecer sus posiciones de liderazgo en atractivos mercados finales como el transporte, la construcción y los consumibles. Como empresa globalmente inclusiva y diversa, Eastman cuenta con cerca de 14.000 personas repartidas en todo el mundo y atiende a clientes en más de 100 países. La empresa tuvo en el año 2021 unos ingresos de aproximadamente 10.500 millones de dólares y tiene su sede en Kingsport, Tennessee, Estados Unidos. Para más información, visite eastman.com.

Contacto para medios:

Tombras

Jacob Teetzmann

[email protected]

+1 423.494.3673

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1898002/Photo_by_Tim_Davis.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/813072/Naia_1_Logo.jpg

SOURCE Eastman