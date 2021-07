Patrocínio da EURO 2020 é a escolha inevitável da estratégia de globalização da Hisense

Estratégia de globalização é uma escolha necessária Dispor de uma competência de mercado integrada formidável e uma reputação de mercado altamente reconhecida são requisitos sérios para se tornar um patrocinador de primeira linha. O patrocínio da Hisense revelou a capacidade da marca e a excelente reputação obtida pelo marketing esportivo. A Hisense construiu 16 centros de P&D e 17 bases de produção, estabelecendo 54 empresas e escritórios em todo o mundo, continua expandindo as vendas globais e o layout industrial desde a fase inicial da estratégia de globalização. Além disso, por meio de marketing filantrópico e esportivo, ela promove a visibilidade da Hisense e atinge a confiança e a admiração universais em todo o mundo. Em 2020, a receita da marca de propriedade da Hisense é responsável por 78% da receita de marketing internacional. "Após 30 anos, a Hisense é uma empresa multinacional de sucesso e uma conceituada marca internacional", disse Jia Shaoqian. "Para se tornar uma empresa de globalização, a internacionalização abrangente do desenvolvimento, fabricação, branding e marketing de produtos são táticas importantes." À medida que o presidente da Hisense, Zhou Houjian fortalece o sistema de marketing internacional, estabelecer uma marca autônoma se torna o caminho de desenvolvimento inesgotável da Hisense.

Capacidade de marketing integrada em todo o mundo para acelerar a globalização

"Ter um sistema de marketing global abrangente e planos operacionais meticulosos é o caminho para impulsionar com sucesso a globalização empresarial. A globalização da Hisense foi acelerada por meio do acúmulo de experiência e esforços em cinco aspectos", disse Zhu Dan, presidente da Hisense International Co., Ltd.

A Hisense lançou uma gama de campanhas de marketing na Europa para maximizar o benefício do patrocínio: mostrar a exposição exclusiva da marca Hisense no Festival das Torres na Europa; lançou a "Turnê de Troféus"; impulsionando o tráfego por meio de campanhas de entrega do Twitter e aumentando as vendas de comércio eletrônico. Por meio de várias campanhas, a influência da marca foi aumentada com sucesso.

Controles de qualidade: construir bases de P&D em todo o mundo permite a produção localizada para garantir a qualidade do produto.

Competência da cadeia de suprimentos: ao estabelecer o centro global de gestão da cadeia de suprimentos, bases offshore e parceria com plataformas locais de merchandising, a Hisense aumenta a garantia de ordens de transporte transfronteiriço e índices de distribuição de pedidos eletrônicos dentro do prazo, garantindo que os consumidores tenham a experiência apropriada.

Sistema integrado: a Hisense utiliza recursos globais em P&D, fabricação e vendas para garantir a qualificação dos produtos e atender às necessidades dos consumidores.

Utilização de talentos: a Hisense acredita que a base da inovação tecnológica é a concentração e o desenvolvimento de talentos. A Hisense empregou muitos talentos globais avançados em desenvolvimento de chips, IA e outras áreas para aprimorar a tecnologia e a qualidade.

O marketing esportivo auxiliou a venda de produtos

A dedicação contínua no marketing esportivo impulsiona com sucesso a presença da empresa, mas também gera melhores vendas.

Em comparação com a EURO 2016, a Hisense se concentra mais em vendas e marketing de produtos durante a EURO 2020. Beneficiando-se do patrocínio, de janeiro a junho de 2021, as vendas de TVs a laser da Hisense no exterior aumentaram mais de dez vezes em relação ao ano anterior. "Tela grandes, Ultra-HD, qualidade perfeita e som de classe mundial" são recursos notáveis e ótimos motivos para escolher TVs a laser.

Pang Jing, gerente geral do departamento de marketing internacional da Hisense, disse: "Beneficiando-se da experiência de patrocínio da EURO 2016 e da Copa do Mundo da FIFA de 2018, a Hisense está mais capacitada e eficiente na EURO 2020. Ao estabelecer mais empresas no exterior e um sistema abrangente de cadeia de suprimentos, as capacidades de reunir recursos globais permitem que a Hisense alcance o sucesso em campanhas de marketing da EURO 2020. O foco no aumento das vendas de produtos e na reputação da marca tornou-se a meta de marketing da Hisense na EURO 2020. Daqui em diante, a Hisense continuará seus esforços em marketing esportivo."

A Hisense está comprometida com o marketing esportivo, insistindo em investimentos de longo prazo e estratégia de globalização. Desde o patrocínio da EURO 2020, da Copa do Mundo da FIFA e de outros eventos esportivos, por meio de recursos abrangentes e produtos inovadores, tudo isso permite que a Hisense mantenha uma vantagem competitiva no mercado global.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=p8C-_7PwDU4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1571360/Hisense_s_Appearance_EURO_2020.jpg

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=tuE6pVOLzQs

FONTE Hisense

