Patty Arvielo gana el Premio Stevie® de Oro a "Mujer del Año"

Lideró una gran expansión que aumentó la fuerza laboral a aproximadamente 3,300 personas y abrió 63 nuevas tiendas minoristas, con lo que se totalizan 198 en todo el país

Es valioso miembro del Comité Asesor de Viviendas Asequibles de Mortage Bankers Association (MBA)

Se presentó en la conferencia de MBA como modelo a seguir para las mujeres y minorías que se esfuerzan por avanzar en sus carreras

En la escuela Kennedy de Harvard , habló sobre la perspectiva latina en constante cambio

Miembro del comité de la Asociación Nacional de Profesionales de Bienes Raíces Hispanos (National Association of Hispanic Real Estate Professionals, NAHREP)

Lideró el programa de mentoría "Esfuérzate y Lidera" ("Thrive and Lead"), para empleados y profesionales externos del área de las hipotecas que buscan tutoría intensiva

"El mero hecho de ser considerada para los Premios Stevie es un increíble honor", dijo Arvielo. "Si bien me alegra mucho recibir este reconocimiento, es, en realidad, el resultado de un ambiente con carácter, confianza e integridad que hemos cultivado cuidadosamente para convertir a New American Funding en un gran lugar para trabajar".

Los Premios Stevie reconocen los logros de equipos de gestión completos, grupos de gerentes y ejecutivos individuales. El Premio Mujer del Año reconoce los logros de las mujeres en el lugar de trabajo. El Premio al Logro en la Gestión reconoce los logros recientes de quienes ocupan cargos en la vicepresidencia o cargos superiores.

Para ver a todos los ganadores, visite: https://stevieawards.com/aba/management-awards-2.

Acerca de Patty Arvielo

Patty Arvielo es cofundadora y presidenta de New American Funding. Con más de 39 años de experiencia en la industria hipotecaria, dirige las ventas y operaciones de la compañía. Patty, una latina de primera generación, creó las iniciativas Latino Focus y New American Dream de la compañía para mejorar las experiencias de préstamos para vivienda de compradores de viviendas latinos y afroamericanos. Participa en numerosos comités, incluso la Asociación Nacional de Profesionales de Bienes Raíces Hispanos y el Comité Asesor Federal de Consejería de Viviendas (Housing Counseling Federal Advisory Committee, HCFAC). Patty es una disertante destacada reconocida en eventos del área de las hipotecas en todo el país. Con frecuencia, visita Washington, D.C. para hacer lobby por la industria y los propietarios de viviendas. Ernst & Young reconoció a Patty como Emprendedora EY del Año del Condado de Orange, año 2016 (EY Entrepreneur of The Year®). Si desea más información sobre Patty, sírvase visitar PattyArvielo.com hoy.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1170341/Patty_headshot_2019.jpg

FUENTE New American Funding

