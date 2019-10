Paty Scaringella lança Consultoria em Marketing de Influência e Inteligência Digital

RIO DE JANEIRO, 3 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- As carreiras digitais estão em alta. A tecnologia revolucionou a forma como nos relacionamos e um terço da vida passamos conectados às redes sociais. Estamos sempre trocando ideias e informações com pessoas e empresas por meio de aplicativos de texto, mídias digitais e outros ambientes da internet.

Isso fez com que novas profissões surgissem e as empresas se mobilizassem em aprender a interagir com as pessoas por esses meios.