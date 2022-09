Paul Boudre nommé chairman de UnitySC

MONTBONNOT, 23 septembre 2022 /PRNewswire/ -- UnitySC, l'un des leaders des équipements de métrologie et d'inspection pour l'industrie des semi-conducteurs, annonce la nomination de Paul Boudre, ancien directeur général de Soitec, comme président de son conseil d'administration.

Paul Boudre a occupé la direction générale de Soitec [EPA:SOI] de septembre 2015 à juillet 2022, un septennat durant lequel le fabricant de semi-conducteurs spécialiste du silicium sur isolant a quadruplé son chiffre d'affaires annuel pour passer la barre du milliard de dollars. Il avait rejoint l'entreprise dès 2007 au poste de VP Executif Sales, Marketing & Business Development.

Il prend la tête du conseil d'administration de UnitySC à un moment charnière de la croissance de la société, une référence désormais incontournable chez les fabricants de wafers et les fonderies de semi-conducteurs. UnitySC produit des équipements pour leurs besoins de métrologie des circuits intégrés tridimensionnels ou d'inspection de wafers dans les semiconducteurs composites, les substrats transparents ou les puces de spécialité (MEMS, puissance, automobile, radio). L'entreprise a annoncé en juin dernier une levée de fonds de 48M€ auprès de Jolt Capital, Supernova Invest et l'Etat français au travers du Fonds French Tech Souveraineté.

Déjà membre du board de UnitySC depuis 2017 et de sa maison-mère Fogale Nanotech, Paul Boudre connaît parfaitement l'entreprise dont il prend la présidence, les sites isérois de Soitec et de UnitySC étant distants de seulement quelques kilomètres.

Paul Boudre a passé plus de 30 ans dans l'industrie du semi-conducteur, avec notamment une période de plus de 10 ans au sein de KLA-Tencor, d'abord à la tête des opérations en Europe avant de devenir VP Executif USA and EMEA. Il siège actuellement aux conseils d'administration de l'Association Européenne des Activités en Nanoéléctronique (AENEAS) et de l'entreprise de semi-conducteurs Alphawave IP Groupe.

Paul Boudre est diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Toulouse.

A propos de UnitySC | www.unity-sc.com

UnitySC est un équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs, spécialisé dans les équipements de métrologie et d'inspection. Crée en 2016 par la filialisation de l'activité semi-conducteurs du groupe Fogale Nanotech et le rachat d'Altatech, UnitySC a enrichi son activité en acquérant en 2018 la société allemande HSEB. UnitySC est présent mondialement au plus près de ses clients, leaders mondiaux de l'industrie des semi-conducteurs.

