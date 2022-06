Pave lève un financement de série C de 100 millions de dollars menée par Index Ventures et acquiert Option Impact

Désormais évalués à 1,6 milliard de dollars, les nouveaux fonds consolident la position de Pave en tant que leader du marché et fournisseur mondial de technologies informatiques à la croissance la plus rapide

SAN FRANCISCO, 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- Pave , la plateforme de rémunération en temps réel qui aide les entreprises à planifier, à communiquer et à se comparer au marché, a annoncé aujourd'hui avoir levé 100 millions de dollars en financement de série C et acquis Advanced-HR de Morgan Stanley. La gamme de produits d'Advanced-HR comprend Option Impact, Option Driver et VCECS (Venture Capital Executive Compensation Survey).

Le tour de table a été mené par Index Ventures, l'associé Mark Goldberg siégeant au conseil d'administration. Plusieurs investisseurs nouveaux et existants ont également participé, notamment Andreessen Horowitz, YC Continuity Fund, LocalGlobe, Craft Ventures, Original Capital, Backend Capital et Contrary Capital, ainsi que des personnes de renom, dont l'ancien PDG de LinkedIn, Jeff Weiner, et l'ancien vice-président des RH de Facebook, Tudor Havriliuc.

Pave tirera parti de ce capital et de cette dynamique d'acquisition pour accélérer son chemin pour devenir la première plateforme de rémunération mondiale . Depuis la création de Pave en 2019, l'équipe est passée à 150 employés et soutient désormais plus de 2 500 clients. Ces nouveaux fonds et l'acquisition d'Option Impact vont également accélérer l'expansion de Pave sur le marché européen.

« Le voyage de Pave vient à peine de commencer. Il y a quatre milliards de personnes dans la main-d'œuvre mondiale, et la rémunération est un jeu de devinettes pour chacun d'entre eux », a déclaré Matt Schulman, fondateur et PDG de Pave. « Nous ne nous arrêterons que lorsque chaque personne dans le monde connaîtra sa valeur et gagnera ce qu'elle mérite. »

« La rémunération est un problème viscéral pour toutes les entreprises. Pendant des générations, nous sommes restés bloqués avec des pratiques hors ligne, un peu au hasard, pour déterminer combien il faut payer les gens. Ces problèmes sont à la fois universels et extrêmement coûteux. L'omniprésence des problèmes de rémunération dans le monde entier est ce qui m'a rendu particulièrement enthousiaste lorsque j'ai rencontré Matt et l'équipe de Pave. Nous sommes ravis d'alimenter leur croissance afin d'aider Pave à donner du pouvoir à toutes les entreprises et à tous les employés du monde », a déclaré Mark Goldberg, partenaire chez Index Ventures.

L'acquisition d'Option Impact positionne désormais Pave comme la plus grande base de données sur les salaires au monde

L'acquisition d'Option Impact renforce la position de Pave sur le marché. La consolidation des bases de clients des deux entreprises dans l'écosystème Pave renforce la position de Pave en tant que plus grande base de données d'étalonnage des rémunérations pour les entreprises technologiques privées au monde.

Grâce à cette acquisition, Pave va également s'associer à Morgan Stanley at Work, un leader du secteur de la gestion des actions et des solutions financières sur le lieu de travail, notamment Shareworks et E*TRADE Equity Edge. Morgan Stanley at Work proposera à ses clients les produits d'étalonnage et de planification des salaires de Pave, en plus d'offrir une intégration transparente avec la plateforme Shareworks.

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de déployer notre partenariat avec Pave », a déclaré Kevin Swan , coresponsable de Morgan Stanley at Work Global Private Markets. « Morgan Stanley joue depuis longtemps un rôle majeur sur les marchés privés et dans l'écosystème des startups, et est un partenaire recherché de nombreuses entreprises technologiques parmi les plus intéressantes. Grâce à notre travail avec des entreprises innovantes comme Pave, nous contribuons à faire en sorte que les technologies qui changent la donne soient mises au service de nos clients, de nos conseillers et de la croissance de notre activité en général. »

Clarifier la rémunération en période d'incertitude des marchés

Le monde a connu des niveaux de flux macroéconomiques sans précédent depuis la création de Pave. La COVID-19 a déclenché une vague de changements très dynamiques, notamment les perspectives du Black Swan de mars 2020, la révolution accélérée du travail à distance, un marché technologique haussier sans précédent, une inflation galopante, une nouvelle législation sur la transparence des salaires et, aujourd'hui, un terrible ralentissement alors que nous entrons dans une possible récession. Par rapport au marché de l'emploi florissant et à l'économie haussière de 2022, les réalités de la récession économique actuelle offrent un contraste saisissant.

Chacun de ces événements entraîne une incertitude en matière de rémunération. Les entreprises publiques sont en train de réévaluer la manière de rémunérer et de retenir leurs employés après que leurs actions ont été divisées par deux, ou pire. Les entreprises privées envisagent des stratégies de préservation des liquidités alors que le financement du marché privé s'est évaporé. Les employés se demandent s'ils sont toujours prêts à passer d'un emploi à l'autre avec la même fréquence que celle observée pendant la période de « Grande Démission ».

En période d'incertitude, la mesure de l'état du marché en temps réel de Pave est plus pertinente que jamais. Le fait de ne pas connaître en temps réel les tendances en matière de rémunération en espèces et en actions constitue désormais un désavantage concurrentiel pour les employeurs.

Les entreprises peuvent s'inscrire à l'ensemble de données sur les salaires en temps réel de Pave ici . Il s'agit d'un service gratuit.

À propos de Pave :

Pave est une plateforme de gestion des salaires en temps réel qui aide les entreprises à planifier, communiquer et comparer efficacement les rémunérations. La suite Pave s'intègre à des dizaines de systèmes de gestion des candidatures, de systèmes d'information sur les ressources humaines et d'outils de gestion des actions, notamment Greenhouse, TriNet, BambooHR, Namely, Lever, ADP, Workday, Jobvite, Shareworks, Equity Edge Online, Carta, Rippling, Justworks, Paylocity, Sapling, Personio, Capdesk, Ledgy et UltiPro. Fondée fin 2019 par le PDG Matt Schulman , Pave a son siège social à San Francisco. Apprenez-en davantage sur la vision de Pave auprès de notre PDG et fondateur, et rendez-nous visite sur pave.com .

À propos d'Advanced-HR :

Basée à San Francisco, Advanced-HR est la référence de confiance pour les données sur les salaires dans l'écosystème du capital-risque et des sociétés privées. Grâce à ses produits OptionDriver et OptionImpact, la société possède une expertise inégalée en matière de données et de services de rémunération. Plus de 3 900 entreprises et 290 sociétés de capital-risque de premier plan utilisent Advanced-HR pour l'analyse comparative et la planification des salaires et des actions.

À propos d'Index Ventures :

Index Ventures est une société de capital-risque qui investit dans la prochaine génération d'entrepreneurs, de l'amorçage à l'introduction en bourse. Nous nous associons à des fondateurs aux rêves audacieux qui remettent en cause le statu quo pour créer des entreprises durables. Avec des bureaux à Londres, San Francisco et New York, nous investissons dans des entrepreneurs du monde entier. Parmi les entreprises soutenues par Generational Index figurent Adyen, Datadog, Discord, Figma, Robinhood et Roblox.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1848606/pavelogo_Logo.jpg

SOURCE Pave