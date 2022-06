Pave pozyskuje 100 mln USD w ramach finansowania serii C przeprowadzonego przez Index Ventures i przejmuje Option Impact

Nowe fundusze wyceniane obecnie na 1,6 mld USD umacniają pozycję Pave jako lidera rynku i najszybciej rozwijającego się globalnego dostawcy CompTech.

SAN FRANCISCO, 28 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ -- Pave, platforma dostępnych w czasie rzeczywistym danych dotyczących wynagrodzeń, która pomaga firmom planować, przekazywać informacje i analizować rynek, ogłosiła dzisiaj, że pozyskała 100 mln USD w ramach finansowania serii C i przejęła Advanced-HR od Morgan Stanley. Advanced-HR posiada pakiet produktów, który obejmuje Option Impact, Option Driver oraz VCECS (Venture Capital Executive Compensation Survey ‒ Badanie Wynagrodzeń Kadry Kierowniczej w Podmiotach Typu Venture Capital).

Runda została przeprowadzona przez Index Ventures, zaś partner Mark Goldberg objął stanowisko w zarządzie. W przedsięwzięciu uczestniczyło również kilku nowych i obecnych inwestorów, w tym Andreessen Horowitz, YC Continuity Fund, LocalGlobe, Craft Ventures, Original Capital, Backend Capital i Contrary Capital, a także znane osobistości, takie jak były dyrektor generalny LinkedIn Jeff Weiner i były wiceprezes Facebooka ds. zasobów ludzkich Tudor Havriliuc.

Pave wykorzysta napływ środków i samą transakcję przejęcia, aby przyspieszyć swoje działania w kierunku osiągnięcia statusu najlepszej na świecie globalnej platformy danych dotyczących wynagrodzeń. Od momentu powstania Pave w 2019 r. zespół rozrastał się i obecnie liczy 150 pracowników, którzy obsługują ponad 2500 klientów. Nowe fundusze i przejęcie Option Impact przyspieszą również ekspansję Pave na rynku europejskim.

„Przygoda Pave dopiero się rozpoczęła. Na świecie są cztery miliardy pracowników, a wynagrodzenie to dla każdego z nich wielka niewiadoma ‒ powiedział Matt Schulman, założyciel i dyrektor generalny Pave. - Nie spoczniemy, dopóki każdy człowiek na świecie nie pozna swojej wartości i nie zarobi tyle, na ile zasługuje".

„Wynagrodzenia to kluczowa kwestia dla każdej firmy. Od pokoleń stosujemy te same praktyki i kluczymy we mgle, zastanawiając się, ile powinniśmy płacić naszym pracownikom. Problem ten jest nie tylko powszechny, ale i generuje znaczne koszty. Ten wszechobecny ból związany z ustalaniem wynagrodzeń, odczuwany na całym świecie, sprawił, że byłem szczególnie podekscytowany, gdy po raz pierwszy spotkałem Matta i zespół Pave. Jesteśmy zachwyceni, że możemy wspierać ich rozwój, dzięki któremu Pave może z kolei poprawiać pozycję wszystkich globalnych firm i pracowników" ‒ powiedział Mark Goldberg, partner w Index Ventures.

Dzięki przejęciu Option Impact Pave staje się największą na świecie bazą danych o wynagrodzeniach

Przejęcie Option Impact wzmacnia pozycję Pave na rynku. Konsolidacja baz klientów obu firm w ekosystemie Pave ugruntowuje pozycję Pave jako największej na świecie bazy danych benchmarkingowych na temat wynagrodzeń dla prywatnych firm technologicznych.

Dzięki transakcji przejęcia Pave będzie również współpracować z Morgan Stanley at Work, liderem w branży zarządzania kapitałem i rozwiązań finansowych w miejscu pracy, w tym Shareworks i E*TRADE Equity Edge. Morgan Stanley at Work udostępni swoim klientom produkty Pave do analizy porównawczej i planowania wynagrodzeń, a także zapewni bezproblemową integrację z platformą Shareworks.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania współpracy z Pave ‒ powiedział Kevin Swan, jeden z dyrektorów Morgan Stanley at Work Global Private Markets. - Morgan Stanley od dawna odgrywa istotną rolę na rynkach prywatnych i w ekosystemie startupów, a także jest pożądanym partnerem wielu najciekawszych firm technologicznych. Dzięki naszej współpracy z innowacyjnymi firmami takimi jak Pave, pomagamy zapewnić, że zmieniające się technologie są wykorzystywane do wspierania naszych klientów, doradców i ogólnego rozwoju naszej działalności".

Zapewnienie przejrzystości wynagrodzeń w warunkach niepewności rynkowej

Od czasu powstania Pave na świecie następują bezprecedensowe przemiany makroekonomiczne. COVID zainicjował szereg wysoce dynamicznych zmian, w tym te odzwierciedlone w prognozie Black Swan z marca 2020 r., przyspieszoną rewolucję w zakresie pracy zdalnej, bezprecedensową hossę na rynku technologii, szalejącą inflację, nowe przepisy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń, a obecnie także drastyczne spowolnienie w związku z możliwością wystąpienia recesji. Obecne realia spowolnienia gospodarczego wyraźnie kontrastują z gorącą atmosferą na rynku pracy i hossą z początku roku 2022.

Każde z tych wydarzeń powoduje niepewność w zakresie wypłaty wynagrodzeń. Spółki publiczne dokonują rewizji wynagrodzeń i zastanawiają się, jak zatrzymać pracowników po tym, jak ich akcje spadły o połowę lub nawet więcej. Firmy prywatne analizują strategie utrzymania gotówki po tym, jak finansowanie z rynku prywatnego przestało być dostępne. Pracownicy zadają sobie pytanie, czy nadal są skłonni do zmiany pracy z taką samą częstotliwością, jaką obserwowaliśmy podczas „fali wielkich rezygnacji".

W czasach niepewności monitorowanie rynku w czasie rzeczywistym jest dla Pave ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Brak informacji na temat trendów w zakresie wynagrodzeń gotówkowych i kapitałowych, dostępnych w czasie rzeczywistym, jest obecnie niekorzystne dla pracodawców.

Firmy mogą zarejestrować się w administrowanej przez Pave bazie danych dotyczących wynagrodzeń dostępnych w czasie rzeczywistym tutaj. Rejestracja jest bezpłatna.

Pave

Pave to platforma dostępnych w czasie rzeczywistym danych dotyczących wynagrodzeń, która pomaga firmom efektywnie planować, przekazywać informacje i porównywać wynagrodzenia. Pakiet Pave integruje się z dziesiątkami narzędzi ATS, HRIS służących do zarządzania kapitałem, w tym Greenhouse, TriNet, BambooHR, Namely, Lever, ADP, Workday, Jobvite, Shareworks, Equity Edge Online, Carta, Rippling, Justworks, Paylocity, Sapling, Personio, Capdesk, Ledgy i UltiPro. Pave została założona pod koniec 2019 r. przez Matta Schulmana pełniącego funkcję dyrektora generalnego, a jej siedziba mieści sie w San Francisco. Więcej informacji na temat wizji Pave można uzyskać od naszego dyrektora generalnego i założyciela lub odwiedzając stronę: pave.com.

Advanced-HR

Advanced-HR z siedzibą w San Francisco jest zaufanym źródłem danych na temat wynagrodzeń w ekosystemie venture capital i firm prywatnych. Dzięki swoim produktom, OptionDriver i OptionImpact, firma posiada niezrównane doświadczenie w zakresie danych i usług dotyczących wynagrodzeń. Ponad 3900 firm i 290 czołowych podmiotów typu venture capital korzysta z usług Advanced-HR w zakresie analizy porównawczej wynagrodzeń i kapitału oraz planowania.

Index Ventures

Index Ventures jest firmą typu venture inwestującą w nowej generacji przedsiębiorców od etapu kapitału zalążkowego do chwili wejścia na giełdę. Współpracujemy z założycielami o śmiałych marzeniach, którzy kwestionują status quo, aby budować odporne firmy. Posiadamy oddziały w Londynie, San Francisco i Nowym Jorku, inwestując w przedsiębiorców na całym świecie. Firmy wspierane przez Generational Index to między innymi Adyen, Datadog, Discord, Figma, Robinhood i Roblox.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1848606/pavelogo_Logo.jpg

SOURCE Pave