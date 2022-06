Pave získává 100 milionů USD díky financování série C kapitálovou společností Index Ventures a získává Option Impact

Společnost Pave, jejíž hodnota aktuálně činí 1,6 mld. USD, si tak upevnila svou pozici lídra na trhu a nejrychleji rostoucího globálního poskytovatele počítačových technologií.

SAN FRANCISCO, 29. června 2022 /PRNewswire/ -- Pave , platforma pro odměňování v reálném čase, která pomáhá společnostem plánovat, komunikovat a analyzovat trh, dnes oznámila, že získala 100 milionů USD v rámci financování série C a odkoupila cloudovou platformu Advanced-HR od Morgan Stanley. Advanced-HR nabízí sadu produktů, mimo jiné Option Impact, Option Driver a VCECS (Venture Capital Executive Compensation Survey).

Toto kolo financování řídila společnost Index Ventures a jedno z míst v představenstvu zaujal partner Mark Goldberg. Na projektu se podílelo několik nových i stávajících investorů, včetně společností Andreessen Horowitz, YC Continuity Fund, LocalGlobe, Craft Ventures, Original Capital, Backend Capital a Contrary Capital, a také některé významné osobnosti včetně bývalého generálního ředitele společnosti LinkedIn Jeffa Weinera a bývalého viceprezidenta pro lidské zdroje společnosti Facebook Tudora Havriliuce.

Pave využije příliv finančních prostředků a samotnou akvizici k rychlejšímu dosažení svého cíle stát se nejlepší globální platformou pro mzdová data na světě . Od založení společnosti Pave v roce 2019 se tým rozrostl na 150 zaměstnanců a nyní obsluhuje více než 2500 zákazníků. Nové finanční prostředky a akvizice společnosti Option Impact rovněž urychlí expanzi společnosti Pave na evropském trhu.

„Společnost Pave je na samotném počátku své cesty. Na světě jsou čtyři miliardy zaměstnanců a plat každého z nich je obrovskou neznámou," řekl zakladatel a generální ředitel společnosti Pave Matt Schulman. „Nedáme si pokoj, dokud každý na světě nebude znát svou cenu a nevydělá si přesně tolik, kolik si zaslouží."

„Platy jsou klíčovým tématem v každém podniku. Po celé generace dodržujeme stejné zastaralé praktiky, tápeme v mlze a přemýšlíme, kolik bychom vlastně měli platit našim zaměstnancům. Tento problém je nejen běžný, ale také generuje značné náklady. Když jsem se poprvé setkal s Mattem a týmem Pave, zaujaly mě obzvlášť jejich slova o všudypřítomné bolesti při určování výše odměn, kterou zažívají zaměstnavatelé po celém světě. Jsme nadšení, že můžeme podpořit jejich růst a že Pave může na oplátku podpořit všechny globální společnosti a zaměstnance," řekl Mark Goldberg, partner ve společnosti Index Ventures.

Díky akvizici Option Impact se společnost Pave stala největší světovou databází pro odměňování

Akvizice společnosti Option Impact posílila postavení společnosti Pave na trhu. Konsolidace zákaznické základny obou společností upevňuje pozici Pave jako největší světové databáze pro srovnávání odměn určenou pro soukromé technologické společnosti.

Prostřednictvím akvizice se Pave také stane partnerem společnosti Morgan Stanley at Work, která je lídrem v oblasti správy vlastního kapitálu a finančních řešení na pracovišti, včetně Shareworks a E*TRADE Equity Edge. Morgan Stanley at Work poskytne svým klientům produkty Pave pro srovnávání a plánování odměn a zajistí bezproblémovou integraci s platformou Shareworks.

„Jsme absolutně nadšení, že můžeme navázat partnerství se společností Pave," řekl Kevin Swan , spoluředitel Morgan Stanley at Work Global Private Markets. „Morgan Stanley již dlouho hraje významnou roli na soukromých trzích a ve světě startupů a je vyhledávaným partnerem mnoha zajímavých technologických společností. Prostřednictvím naší spolupráce s inovativními společnostmi jako Pave pomáháme k tomu, aby špičkové technologie mohly být využívány k podpoře našich klientů, poradců a celkového rozvoje našeho podnikání."

Zajištění transparentnosti odměňování v podmínkách tržní nejistoty

Svět zažil od vzniku společnosti Pave nebývalé makroekonomické změny. COVID přinesl řadu vysoce dynamických změn, včetně nepříznivé prognózy z března 2020, a dále zrychlenou revoluci v práci na dálku, bezprecedentní růst na trhu technologií, nekontrolovatelnou inflaci, nové zákony o transparentnosti odměňování a nyní také drastické zpomalení ekonomiky a možnou recesi. Současná realita zpomalující ekonomiky je v ostrém kontrastu s převisem poptávky nad nabídkou na trhu práce a silným ekonomickým růstem na začátku roku 2022.

Každá z těchto událostí vede k nejistotě v oblasti odměňování. Veřejné společnosti revidují mzdy a zjišťují, jak si udržet pracovníky poté, co jejich akcie klesly o polovinu nebo dokonce více. Soukromé společnosti analyzují své strategie držení hotovosti, protože financování formou soukromých investic prakticky zmizelo. Zaměstnanci se sami sebe ptají, zda jsou stále ochotni měnit zaměstnání stejným tempem, jako jsme viděli během tzv. velké výpovědí.

V době nejistoty je sledování trhu v reálném čase společnosti Pave důležitější než kdykoli předtím. Pro zaměstnavatele je nyní konkurenční nevýhodou, pokud nemají přehled o aktuální situaci v oblasti výplaty hotovosti a vlastního kapitálu v reálném čase.

Společnosti se mohou registrovat do databáze společnosti Pave pro srovnávání odměn v reálném čase zde . Registrace je zdarma.

O společnosti Pave:

Pave je platforma pro srovnávání zaměstnaneckých odměn v reálném čase, která pomáhá společnostem efektivně plánovat, komunikovat a srovnávat mzdy. Sada Pave nabízí integraci s desítkami nástrojů ATS, HRIS a nástrojů pro správu vlastního kapitálu, včetně Greenhouse, TriNet, BambooHR, Namely, Lever, ADP, Workday, Jobvite, Shareworks, Equity Edge Online, Carta, Rippling, Justworks, Paylocity, Sapling, Personio, Capdesk, Ledgy a UltiPro. Společnost Pave byla založena koncem roku 2019 generálním ředitelem Mattem Schulmanem a sídlí v San Franciscu. Zjistěte více o vizi společnosti Pave od našeho generálního ředitele a zakladatele a navštivte nás na adrese pave.com .

O platformě Advanced-HR:

Advanced-HR se sídlem v San Francisku je důvěryhodným zdrojem údajů o odměňování v oblasti rizikového kapitálu a soukromých podniků. Se svými produkty OptionDriver a OptionImpact má společnost bezkonkurenční odborné znalosti v oblasti mzdových dat a služeb. Více než 3900 společností a 290 špičkových firem s rizikovým kapitálem využívá Advanced-HR pro srovnávání a plánování odměňování a vlastního kapitálu.

O společnosti Index Ventures:

Index Ventures je riziková společnost, která investuje do nové generace podnikatelů od počáteční fáze až po veřejnou nabídku akcií. Spolupracujeme se zakladateli s odvážnými sny, kteří boří zažité normy quo a budují společnosti, jež přetrvají. Díky zastoupením v Londýně, San Franciscu a New Yorku můžeme investovat do začínajících podniků po celém světě. Adyen, Datadog, Discord, Figma, Robinhood a Roblox je jen několik podniků, které těží z dlouhodobé podpory společností Index Ventures.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1848606/pavelogo_Logo.jpg

SOURCE Pave