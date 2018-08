Paxful va construire une deuxième école au Rwanda dans le cadre de l'initiative caritative #BuiltWithBitcoin

WILMINGTON, Delaware, August 15, 2018 /PRNewswire/ --

Le marché bitcoin peer-to-peer va lever des fonds pour construire une nouvelle école à travers des dons de cryptomonnaie

Paxful, leader mondial de la finance peer-to-peer, a annoncé le dernier chapitre de son initiative caritative #BuiltWithBitcoin : la construction d'une école au Rwanda pour des écoliers de 6 à 15 ans. Située dans le secteur de Nyamata du district du Bugesera, au Rwanda, l'école vient s'ajouter à la première école financée en bitcoins par Paxful, qui a ouvert ses portes dans ce même district au début de l'année et accueille des enfants âgés de 3 à 6 ans.

Poursuivant son partenariat fructueux avec l'organisation humanitaire Zam Zam Water, Paxful a lancé le projet avec un don de 20 000 dollars US. Le coût total de la construction est estimé à 100 000 dollars, qui devraient être recueillis à travers une campagne de financement communautaire en ligne. Des dons peuvent être effectués en Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin et Dash. Paxful doublera tous les dons de la communauté jusqu'à ce que l'objectif de 100 000 dollars soit atteint.

« L'initiative #BuiltWithBitcoin témoigne de la puissance des cryptomonnaies », a déclaré Ray Youssef, PDG de Paxful. « Nous croyons fermement que celles-ci peuvent améliorer des vies et rendre le monde meilleur. »

La nouvelle école devrait accueillir quasiment deux fois plus d'écoliers que la première, avec six classes et six professeurs à temps plein qui s'occuperont de 300 écoliers du primaire. Elle inclura une cafétéria, un puits d'eau potable de 35 000 litres, des panneaux solaires pour contribuer au développement durable, et bien d'autres ressources pour l'éducation et le plaisir des écoliers, du personnel et du corps enseignant.

« L'éducation est un outil essentiel pour aider les habitants des pays en voie de développement à augmenter leur niveau de vie ; ainsi, nous sommes ravis de nous associer avec Paxful pour servir ces jeunes étudiants brillants », a déclaré Yusuf A. Nessary, fondateur et président de Zam Zam. « Ce n'est qu'une infime partie de ce que nous pouvons faire et continuerons à faire grâce au pouvoir des cryptomonnaies. »

Paxful a lancé l'initiative #BuiltwithBitcoin en 2017 pour promouvoir la philanthropie et la charité au sein de l'industrie des cryptomonnaies. La société prévoit de construire 100 écoles en Afrique, ainsi que de donner de l'argent pour construire des puits et d'autres projets. Pour en savoir plus sur le projet #BuiltWithBitcoin, veuillez contacter BuiltWithBitcoin@ZamZamWater.Org.

À propos de Paxful :

Paxful est un marché peer-to-peer construit sur la technologie blockchain et sur un bitcoin open source. Il permet à quiconque dans le monde d'acheter, de vendre et d'accepter des bitcoins instantanément. La plateforme de Paxful possède 1 million d'utilisateurs actifs par mois dans le monde et offre plus de 300 méthodes de paiement. Certaines des méthodes les plus populaires comprennent PayPal, Western Union, les cartes-cadeaux Amazon et cartes-cadeaux iTunes.

À propos de Zam Zam Water :

Zam Zam est une organisation humanitaire qui joue un rôle vital dans l'éradication de la pauvreté en offrant de l'eau propre et durable, un accès à une éducation de qualité, et des opportunités plus équitables dans des villages du monde entier.

Pour contribuer à #BuiltwithBitcoin, envoyez tous vos dons à Zam Zam Water :

BTC (Bitcoin) : 3Q5CESP85hhXTLSy2HDbSyNchb5Bi8D7ku



BCH (Bitcoin Cash) : 15YGniLxo77kfMUWGoRNT6ShUQC93MvaXg

