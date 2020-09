Paxful vai além do bitcoin e inclui o tether em sua plataforma

NOVA YORK, 28 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Paxful, mercado peer-to-peer (P2P) global de bitcoin , anunciou hoje que adicionou o tether (USDT) em sua plataforma. A inclusão do USDT, a maior stablecoin do mundo em valor de mercado, ajudará os usuários a enfrentarem um mercado volátil, protegerem seus patrimônio e ampliarem sua carteira de investimentos.

O setor tem presenciado um enorme crescimento na demanda por uma moeda digital estável em meio aos temores de recessão econômica tanto no mercado tradicional como no digital. Nos últimos 12 meses, o tether se estabeleceu como a mais importante stablecoin, com uma capitalização de mercado superior a US$ 13 bilhões .

"Consideramos este um grande passo para nós, pois se trata da primeira criptomoeda em nossa plataforma além do bitcoin", comentou Ray Youssef, CEO e cofundador da Paxful. "Nós estamos sempre atentos à opinião de nossos usuários. Sabemos que eles acessam a Paxful para gerar patrimônio e adotam criptomoedas em busca de estabilidade quando suas moedas nacionais são afetadas pela inflação, e esperamos que isso possa ajudá-los a terem mais controle de suas finanças."

O acréscimo inclui uma opção de proteção ao permitir que os usuários convertam no mesmo instante BTC em USDT e vice-versa para protegerem seu dinheiro durante flutuações no preço do bitcoin.

A empresa também planeja habilitar negociações com USDT na plataforma. Assim como negociam bitcoin (BTC) no mercado da Paxful, os usuários podem comprar e vender USDT usando mais de 300 formas de pagamento. O saldo de USDT pode ser consultado na página da carteira, onde também é exibido o preço de mercado atualizado de ambas as criptomoedas. O lançamento desse novo recurso representa o primeiro passo da Paxful para adicionar possivelmente novas criptomoedas no futuro.

A empresa anunciou recentemente que a plataforma Paxful atingiu os importantes marcos de 4,5 milhões de carteiras cadastradas e US$ 4,6 bilhões em volume de negociação, além de ter reduzido os índices de disputa para menos de 1% do total de negociações. Desde sua criação até este momento de 2020, a plataforma adicionou um milhão de usuários por ano e está a caminho de cadastrar mais dois milhões de usuários até o final do ano.

Sobre a Paxful

A Paxful é um mercado fortalecido por pessoas para transferências de dinheiro com qualquer pessoa, em qualquer lugar e a qualquer momento. Fundada em 2015, a empresa tem no mundo todo mais de 4,5 milhões de usuários, com os quais é possível negociar diretamente para comprar e vender bitcoin no mesmo instante usando mais de 300 formas de pagamento diferentes.

