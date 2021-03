Payconiq International devient le nouveau partenaire technologique d'iDEAL aux Pays-Bas

La nouvelle solution sera basée sur l'innovante plateforme de paiement de Payconiq International, qui optimisera les flux de paiement pour une meilleure expérience utilisateur et une intégration des commerçants plus fluide. Cette coopération permettra à iDEAL d'adopter et de lancer les services innovants de Payconiq, par exemple en connectant les paiements à des programmes de fidélité.

En outre, Payconiq International gérera le trafic de paiement d'iDEAL aux Pays-Bas, en fournissant une interface de programmation d'application (API) qui permettra aux commerçants, banques et autres fournisseurs de services de se connecter à la nouvelle plateforme iDEAL via un point d'accès commun.

Des paiements plus faciles pour les consommateurs et les commerçants iDEAL

Les émetteurs, les acquéreurs, les prestataires de services de paiement, les commerçants et les consommateurs bénéficieront tous de la nouvelle infrastructure technique iDEAL 2.0, qui leur permettra d'avoir une connexion plus rapide et plus simple à iDEAL. Avec un nouveau design de l'interface utilisateur et de nouvelles fonctionnalités fournies par Payconiq International, Currence iDEAL vise à améliorer le taux de conversion des achats.

« Le partenariat entre Currence iDEAL et Payconiq International permettra aux consommateurs de payer avec iDEAL encore plus facilement. La banque préférée du client sera automatiquement sélectionnée, et toutes les données nécessaires autorisées par le client seront automatiquement transmises à la boutique en ligne, garantissant une transaction fluide », a expliqué Daniel van Delft, CEO de Currence.

Une technologie fiable et efficace

Payconiq International - une plateforme de paiement multi-pays de confiance au Benelux – continue son développement. La société vise à devenir un fournisseur technologique de premier plan en Europe, et le partenariat avec iDEAL est une contribution significative à cet objectif.

Payconiq International offre un haut degré de fiabilité avec sa nouvelle infrastructure pour iDEAL 2.0. Propulsés par des fonctionnalités développées par Payconiq International, Currence iDEAL et les prestataires de services de paiement affiliés peuvent développer de nouveaux services à valeur ajoutée, comme par exemple un service de check-out rapide.

« Nous sommes ravis de nous associer à Currence iDEAL en tant que fournisseur de technologie. iDEAL est le moyen de paiement en ligne le plus populaire aux Pays-Bas et nous sommes heureux de contribuer à une expérience de paiement encore plus rapide, plus simple et plus intelligente, en mettant en œuvre nos services innovants. Nous avons encore amélioré notre plateforme de paiement évolutive pour traiter des volumes importants de manière efficace et fiable. Nous sommes impatients de poursuivre l'expansion de notre réseau de partenaires internationaux », a déclaré Guido Vermeent, CEO de Payconiq International.

La nouvelle version d'iDEAL 2.0 devrait être mise en service début 2022 et toutes les parties impliquées dans la chaîne de valeur bénéficieront d'un certain nombre d'avantages concurrentiels. Payconiq International devrait traiter bien plus d'un milliard de paiements iDEAL par an sur le long terme.

Ensemble, Currence iDEAL et Payconiq International garantiront, développeront et amélioreront les flux de paiement iDEAL, hautement compétitifs pour les commerçants et les consommateurs néerlandais.

Currence

Currence est propriétaire des produits de paiement collectif et d'identité numérique néerlandais iDEAL, iDIN, eMandates et Acceptgiro. Currence vise à faciliter la concurrence et à accroître la transparence des systèmes de paiement collectif aux Pays-Bas, tout en maintenant des normes élevées de qualité, d'efficacité et de sécurité pour ses produits. Currence est une organisation autonome avec une gouvernance qui garantit son indépendance. Currence a été fondée en 2005 avec l'approbation de huit banques néerlandaises. Cela découle en partie des recommandations de la Commission Wellink de 2002 visant à promouvoir une plus grande transparence et une concurrence accrue dans les paiements. La création de Currence a créé un nouveau modèle de marché dans les paiements néerlandais, dans lequel la propriété des produits et la réglementation sont séparées du traitement des transactions.

Pour plus d'informations, visitez www.currence.nl.

Payconiq International

Payconiq International est une société de paiement mobile et de traitement des paiements basée au Luxembourg, active au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Belgique - via Bancontact Payconiq Company. Payconiq International travaille en étroite collaboration avec les principales banques de détail, les prestataires de services de paiement, les systèmes de paiement et les commerçants, leur fournissant une solide plateforme d'initiation et de traitement des paiements. Payconiq International est la première société de paiement européenne à proposer des solutions de paiement multi-pays permettant aux consommateurs de payer mobile leurs factures, en ligne, en magasin et d'autres particuliers dans le Benelux.

Pour plus d'informations, visitez www.payconiq.com.

