PayJoy anuncia acceso global a API Lock para permitir financiamiento para los próximos mil millones

Tecnología de bloqueo patentada permite a los asociados de todo el mundo usar teléfonos inteligentes para obtener préstamos para clientes no bancarizados

SAN FRANCISCO, 21 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- PayJoy, el principal facilitador de financiamiento para teléfonos inteligentes "pay-as-you-go" (pago según el uso), anunció hoy la disponibilidad global de su API Lock patentada. La API permite a los asociados de préstamos de PayJoy obtener financiamiento con teléfonos inteligentes (smartphones) compatibles. Esta expansión global, junto a la compatibilidad ampliada a través de su asociación con Qualcomm, recientemente anunciada, lleva a PayJoy de despliegues exitosos en diez mercados estratégicos --tales como Indonesia, India y Nigeria-- a un camino para ofrecer acceso al financiamiento a los siguientes mil millones de personas.

"El desafío fundamental de ampliar el crédito en mercados emergentes --ya sea para un préstamo de dinero o para un teléfono-- es la falta de seguros y garantías. Al introducir una forma para que los consumidores empeñen su teléfono inteligente como garantía de manera virtual, damos a las compañías de financiamiento una herramienta para aprobar a muchas más personas con la tranquilidad de tener antecedentes probados de reducción de la morosidad a la mitad", dice Mark Heynen, cofundador y director de negocios de PayJoy. "Con la asequibilidad como condición primordial, creamos una tecnología que permite a los prestamistas aprovechar mejor los préstamos para teléfonos inteligentes 'pay-as-you-go' con menos morosidad".

En los últimos tres años, PayJoy ha implementado con éxito la tecnología de bloqueo entre socios de primer nivel en los siguientes mercados:

Tanzania

Zambia

Kenia

México

Honduras

Argentina

Indonesia

Guatemala

India

Nigeria

Panamá

La API Lock de PayJoy es muy fácil de implementar en pocos días para los asociados. Una vez establecida, las compañías financieras pueden bloquear y desbloquear los teléfonos programáticamente. PayJoy ofrece un período de prueba gratuito de 14 días en payjoy.com para los socios interesados en desarrollar sus programas de financiamiento. En lugar de cobros por mora y aranceles, PayJoy promueve los pagos en fecha con su tecnología patentada Lock, que bloquea el acceso a las aplicaciones cuando no se hacen pagos. Cuando los pagos se reanudan, el teléfono se desbloquea inmediatamente. El método "pay-as-you-go" es ampliamente comprendido en mercados emergentes y ofrece a una población de principiantes financieros una conducta correctiva sin asfixiarlos en una espiral de aranceles.

Conozca más y suscríbase para una prueba gratuita desde cualquier lugar del mundo en www.payjoy.com .

Acerca de PayJoy:

PayJoy , la principal compañía tecnológica de financiamiento para teléfonos inteligentes en todo el mundo, ofrece soluciones patentadas propias para financiar teléfonos inteligentes para los consumidores en los mercados emergentes. La misión de PayJoy es hacer que los teléfonos inteligentes sean asequibles para los clientes no bancarizados. La tecnología de PayJoy permite a las personas que no tienen crédito crear su primera identidad financiera, comprar su primer teléfono inteligente y generar crédito simultáneamente. La tecnología de bloqueo segura y los productos exclusivos de PayJoy ofrecen pagos a plazos semanales o mensuales asequibles para los hábitos de facturación comunes de las personas sin cuenta bancaria. PayJoy mantiene el objetivo de llegar a mil millones de personas en mercados emergentes. PayJoy es un equipo de 75 personas con experiencia de primer nivel en tecnología y préstamos, procedentes de Stanford, MIT, Wharton, Google, Facebook, Samsung, Amazon, PIMCO, McKinsey, Prosper y Merrill Lynch. Fundada en San Francisco en 2015, PayJoy recaudó más de US$ 50 millones en capital social y de deuda de importantes inversores fintech, entre ellos, Union Square Ventures.

Si desea más información, visite www.payjoy.com . Súmese a la conversación sobre financiamiento para teléfonos inteligentes visitando el blog de PayJoy, Twitter , LinkedIn y Facebook .

Consultas de prensa:

Jessica Rees

Upright Comms

Tel.: 415-889-7444

Correo electrónico: Jess@uprightcomms.com

