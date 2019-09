PayMee e Braspag anuciam integração que disponibiliza novo serviço de pagamento por transferência bancária instantânea

A solução de pagamentos promete aumento de 10% nas vendas de e-commerce

SÃO PAULO, 17 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A PayMee Brasil, fintech que oferece métodos alternativos de pagamento à vista para o comércio eletrônico, fecha parceria com a Braspag, empresa do Grupo Cielo, líder em soluções de meios de pagamento para e-commerce na América Latina. Com a novidade, a Braspag passa a oferecer aos seus clientes uma nova tecnologia multibancos de pagamentos instantâneos que pode contribuir estrategicamente com a ampliação dos negócios dessas empresas, trazendo, inclusive, novos consumidores, como aqueles que não possuem cartão de crédito ou cujo limite é insuficiente para comprar online produtos ou serviços de valores mais altos.

Sem risco de fraudes ou chargebacks, a nova solução disponibilizada em conjunto pelas empresas permite o pagamento à vista via transferência bancária com a confirmação em tempo real, na mesma velocidade de uma transação com cartão de crédito, sem alocar estoque desnecessariamente como acontece com o boleto bancário, o que simplifica a operação logística e reduz custos operacionais, com impacto positivo direto em toda a operação. O repasse de fundos em 1 dia útil ainda libera caixa para investimentos em projetos mais estratégicos das empresas que utilizam a solução de pagamento, focados em ganhos de produtividade, expansões e novos mercados. A nova modalidade de pagamentos ainda conta com ampla capilaridade e está disponível para correntistas do Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa, Original, Inter e BS2.

"Esse tipo de integração agrega valor a todos os envolvidos: lojistas, Braspag, PayMee e consumidores. Transferências bancárias instantâneas estão previstas para se tornar o segundo método de pagamento mais popular globalmente falando", comenta José Carlos Vianna, diretor comercial da Braspag.

O CEO da PayMee, Bruno Maranhão, celebra: "Estamos felizes em colaborar com o portfólio das soluções de pagamento de uma empresa do porte da Braspag. A parceria fortalece ambas as empresas: a Braspag oferece meios de pagamentos alternativos que, comprovadamente, através de vários cases que já implementaram nossa solução, tiveram incremento médio de 10% nas vendas, e a PayMee fortalece sua presença no mercado brasileiro, já que a Braspag possui relacionamentos com inúmeras empresas de destaque no setor em que atuamos".

