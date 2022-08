Paymóvil: La fintech que revoluciona el pago con tarjetas

- El flamante Agregador de Pagos Paymóvil se convierte en el segundo de la región en obtener la certificación PCI CPoC. Con esto se pone a disposición del mercado la más avanzada y revolucionaria tecnología para aceptar pagos de tarjeta en el celular, conocido como Tap to Phone – Tap on Phone – Tap to Mobile

- La Solución integra varios servicios financieros como ventas digitales, compras y microcréditos.

QUITO, Ecuador, 9 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Paymóvil se convierte en el primer Agregador de Pagos en Ecuador y Colombia que permite a micro, pequeñas, medianas y grandes industrias aceptar pagos con tarjetas de débito o crédito acercando la misma al celular, sin necesidad de ningún dispositivo, en cualquier lugar y por cualquier monto, revolucionando los métodos tradicionales de cobro.

Aplicativo móvil disponible en Apple Store y Play Store

Luego de superar una serie de pruebas y requisitos, la fintech nacida en Ecuador, se convierte en la vigesima en el mundo en contar con la certificación CPoC (Contactless Payments on COTS), condición exigida y emitia a nivel mundial por Payment Card Industry ( https://listings.pcisecuritystandards.org/assessors_and_solutions/cpoc_solutions?agree=true ) para pagos directos desde la tarjeta al celular del comercio.

Las soluciones PCI CPOC, que avalan la tecnología más avanzada y segura del ecosistema de pagos digitales, permiten a comerciantes aceptar cobros sin contacto de forma rápida, fácil y segura en sus smartphones o tablets, mediante pagos digitales, tarjetas contactless y/o billeteras digitales, gracias a la interfaz NFC (comunicaciones de campo cercano) integrada en estos dispositivos.

"La empresa nació con el objetivo de eliminar todos los obstáculos para favorecer la inclusión financiera y equidad económica, al brindar una propuesta de valor integral enfocada en los comercios de la Base de la Pirámide que representan el 99% de las empresas en la región y el 70% de las fuentes de empleo", asegura Alberto Sandoval, CEO de Paymóvil.

Paymóvil abre las puertas a pagos digitales presenciales de miles de comercios de la región para expandir su crecimiento de cara al futuro.

Beneficios de la solución de Paymóvil:

- No requiere de un dispositivo adicional al celular

- Acepta tarjetas contactless Visa y Mastercard

- Ofrece comisiones que se reducen cuando el comercio incrementa sus ventas

- Permite el reembolso de cobros el mismo día

- Se integra fácilmente a aplicaciones de terceros

- Permite a comerciantes tener acceso directo a diferentes servicios financieros como microcréditos, venta de bienes y servicios digitales

Para conocer más acerca de Paymóvil y los servicios que prestan visita www.paymovil.co

Contacto: Paloma García, [email protected], +593 99805119

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1874983/Paymovil.jpg

FUENTE Paymóvil

SOURCE Paymóvil