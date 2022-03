Payoneer choisit ThetaRay pour surveiller les transactions de paiement transfrontalières mondiales

Solution SaaS basée dans le Cloud optimisée par l'intelligence artificielle permettant de se protéger contre les menaces connues et inconnues de blanchiment d'argent

NEW YORK, 7 mars 2022 /PRNewswire/ -- ThetaRay, l'un des principaux fournisseurs de technologies de surveillance des transactions optimisées par l'IA, et Payoneer (NASDAQ: PAYO), la société de technologie commerciale derrière les paiements et la croissance dans le contexte de la nouvelle économie mondiale, collaboreront pour la surveillance des paiements transfrontaliers mondiaux sur la plate-forme de Payoneer. La solution SaaS SONAR de ThetaRay sera utilisée pour surveiller des millions de transactions par an.

L'accord à long terme de déploiement du système SONAR de ThetaRay illustre bien l'expansion de ThetaRay sur le marché des paiements dans le secteur des fintech grâce sa solution SaaS basée dans le Cloud, après des années de succès dans le secteur bancaire. Le système devrait être lancé au début du deuxième trimestre 2022, lorsque ThetaRay commencera à surveiller les paiements numériques et d'autres services proposés par Payoneer à ses clients. SONAR est la solution de prévention de la criminalité financière la plus avancée du secteur des paiements transfrontaliers.

« Avec les réglementations de plus en plus strictes, nous devions trouver un système de surveillance des transactions plus efficace, basé sur l'IA, qui demandait moins de temps et d'argent que le développement sur site », a déclaré Jani Gode, directeur de la conformité chez Payoneer. « La solution basée dans le Cloud de ThetaRay est entièrement scalable et pourra évoluer avec notre entreprise, à mesure que nous élargissons nos relations avec les fournisseurs de paiement et les banques du monde entier, ce qui nous permettra d'offrir plus de valeur à nos clients. »

Les paiements transfrontaliers sont des transactions cruciales qui relient les économies locales du monde entier au système financier mondial. Cependant, ils impliquent souvent une séquence compliquée de banques opérant dans plusieurs devises dans différents pays, ce qui crée un véritable défi pour les fintechs et les banques qui doivent avoir une transparence totale sur les bénéficiaires. En offrant une visibilité totale sur les trajets de transactions transfrontalières complexes, ThetaRay fournit une plate-forme qui aide à protéger les fintechs et les banques et réduit les risques que ces sociétés soient exploitées à des fins de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de traite des êtres humains et de trafic de stupéfiants, tout en permettant aux partenaires d'accroître leur volume de transferts.

« En tant que partenaire mondial incontournable pour les paiements numériques, Payoneer comprend mieux que quiconque l'importance de transactions transfrontalières sûres et sécurisées », a déclaré Mark Gazit, PDG de ThetaRay. « La magie de la technologie SONAR de ThetaRay est qu'elle ne protège pas seulement contre les menaces de blanchiment d'argent, elle peut également permettre aux fintechs et aux banques d'augmenter leur croissance et leurs revenus, améliorer le service à la clientèle et contribuer à réduire les inégalités financières en offrant des services dans des régions traditionnellement non bancarisées. Nous sommes impatients de collaborer avec Payoneer pour instaurer un sentiment de confiance dans la nouvelle économie mondiale. »

« Payoneer continue de consolider sa position de leader du marché et d'innovateur pour le commerce numérique, et nous sommes impatients de collaborer avec eux dans la lutte contre le blanchiment d'argent », a ajouté Shay Dovev, vice-président directeur, Comptes stratégiques, ThetaRay.

La collaboration comprend un modèle de tarification unique et flexible qui servira de base pour le paiement de ThetaRay. La société couvrira des millions de transactions par an et n'augmentera les frais que si Payoneer dépasse ce seuil et développe ses activités.

SONAR est basé sur une forme avancée d'IA appelée « intuition d'intelligence artificielle », qui peut imiter les sentiments, les perceptions, les inférences, les hypothèses et le raisonnement humains pour prendre de meilleures décisions. Cela permet de découvrir rapidement les menaces connues et inconnues de blanchiment d'argent, avec un taux de détection de 95 % et une réduction de 90 % des faux positifs par rapport aux solutions fondées sur des règles.

À propos de ThetaRay :

La solution révolutionnaire de surveillance des transactions SONAR de ThetaRay optimisée par l'intelligence artificielle et basée sur « l'intuition de l'intelligence artificielle », permet aux banques et aux fintechs d'élargir leurs opportunités commerciales grâce à des paiements transfrontaliers sûrs et fiables. Cette solution révolutionnaire améliore également la satisfaction des clients, réduit les coûts de conformité et augmente la couverture des risques. La technologie de ThetaRay constitue la seule offre SaaS qui analysent le trafic SWIFT, les indicateurs de risque et les données client/payeur/bénéficiaire afin de détecter les anomalies indiquant une activité de blanchiment d'argent sur les trajets de transaction transfrontaliers complexes dans une plate-forme unifiée unique. Les organisations financières qui s'appuient sur des écosystèmes très hétérogènes et complexes bénéficient grandement des faibles taux de faux positifs et du taux de détection élevé inégalés de ThetaRay.

Mark Prindle, Fusion PR, [email protected]

SOURCE ThetaRay