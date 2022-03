Payoneer escolhe ThetaRay para monitorar transações globais de pagamentos internacionais

Solução SaaS alimentada por IA com base em nuvem protegerá contra crimes de lavagem de dinheiro conhecidos e desconhecidos

NOVA YORK, 7 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A ThetaRay, provedora líder de tecnologia de monitoramento de transações impulsionada por IA, e a Payoneer (NASDAQ: PAYO), empresa de tecnologia de comércio que impulsiona pagamentos e crescimento para a nova economia global, colaborarão para monitorar os pagamentos internacionais globais na plataforma da Payoneer. A solução SaaS SONAR da ThetaRay será utilizada para monitorar milhões de transações por ano.

O acordo de longo prazo para implementar o sistema SONAR da ThetaRay destaca a expansão da ThetaRay no mercado de pagamentos fintech, com sua solução SaaS baseada em nuvem, após anos de sucesso no setor bancário. Espera-se que ela entre em produção no início do segundo trimestre de 2022, quando a ThetaRay começará a monitorar pagamentos digitais e outros serviços que a Payoneer oferece a seus clientes. A SONAR é a solução de prevenção de crimes financeiros mais avançada do setor de pagamentos internacionais.

"Com as regulamentações se tornando cada vez mais rigorosas, precisávamos encontrar um sistema mais eficiente de monitoramento de transações com base em IA, que não exigisse o tempo e as despesas de desenvolvimento no local", disse Jani Gode, diretora de conformidade da Payoneer. "A solução baseada em nuvem da ThetaRay é totalmente escalável para crescer com nosso negócio, à medida que ampliamos nossos relacionamentos com provedores de pagamentos e bancos do mundo todo para oferecer mais valor a nossos clientes."

Os pagamentos transfronteiriços são transações cruciais que conectam as economias locais em todo o mundo ao sistema financeiro global. No entanto, muitas vezes envolvem uma sequência complicada de bancos que operam em várias moedas em diferentes países, o que dificulta para as fintechs e para os bancos terem transparência total sobre quem são os beneficiários. Ao oferecer visibilidade total nos caminhos complexos das transações internacionais, a ThetaRay oferece uma plataforma que ajuda a proteger as fintechs e os bancos do risco de serem explorados por lavagem de dinheiro, financiamento terrorista, tráfico humano e tráfico de drogas, ao mesmo tempo que permite aos parceiros aumentar seu volume de transferências.

"Como a parceira de pagamentos digitais do mundo, a Payoneer entende melhor do que a maioria sobre a importância das transações internacionais seguras e protegidas", disse Mark Gazit, CEO da ThetaRay. "A magia da SONAR da ThetaRay é que ela não só protege contra ameaças de lavagem de dinheiro, mas também permite que as fintechs e os bancos aumentem seu crescimento e faturamento, melhorem o atendimento ao cliente e ajudem a reduzir a desigualdade financeira, oferecendo serviços em regiões tradicionalmente privadas de serviços bancários. Esperamos colaborar com a Payoneer para oferecer confiança à nova economia global."

"A Payoneer continua a consolidar sua posição como líder de mercado e inovadora para o comércio digital, e esperamos colaborar com eles na luta contra a lavagem de dinheiro", acrescentou Shay Dovev, vice-presidente sênior de contas estratégicas da ThetaRay.

A colaboração inclui um modelo de preços único e flexível, por meio do qual a ThetaRay receberá uma tarifa de base para cobrir milhões de transações por ano e só aumentará as tarifas se a Payoneer ultrapassar esse limite e se seus negócios crescerem.

A SONAR tem como base uma forma avançada de IA chamada Intuição por Inteligência Artificial, que pode simular sentimentos, percepções, suposições, hipóteses e raciocínios humanos para tomar decisões melhores. Isso permite a descoberta rápida de ameaças de lavagem de dinheiro conhecidas e desconhecidas, com uma taxa de detecção incomparável de 95% e redução de 90% em falsos positivos, em comparação com soluções baseadas em regras.

Sobre a ThetaRay:

A solução de monitoramento de transações inovadora e impulsionada por IA da ThetaRay, a SONAR, baseada em "intuição por inteligência artificial", permite aos bancos e fintechs expandir suas oportunidades comerciais por meio de pagamentos internacionais seguros e confiáveis. A solução inovadora também melhora a satisfação do cliente, reduz os custos de conformidade e aumenta a cobertura de riscos. A tecnologia da ThetaRay é a única oferta SaaS que analisa o tráfego SWIFT, indicadores de risco e dados do cliente/pagador/beneficiário para detectar, em uma plataforma unificada, anomalias que indiquem atividade de lavagem de dinheiro nos caminhos complexos das transações internacionais. As instituições financeiras que dependem de ecossistemas altamente heterogêneos e complexos se beneficiam muito dos baixos índices de falsos positivos e alta taxa de detecção incomparáveis da ThetaRay.

Mark Prindle, Fusion PR, [email protected]

FONTE ThetaRay

SOURCE ThetaRay