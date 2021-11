PayOp annonce un partenariat avec la banque virtuelle européenne PayDo

Le 18 novembre , l'agrégateur international de paiements en ligne PayOp a annoncé le début de sa coopération avec la banque en ligne PayDo

NEW YORK, 29 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Deux sociétés fintech, PayOp et PayDo, ont confirmé leur collaboration dans le domaine des services financiers. Le partenariat entre ces entreprises fournira une plateforme unique d'acceptation et de traitement des paiements pour les entreprises et les particuliers du monde entier.

L'objectif principal de cette coopération est d'améliorer les instruments de paiement et d'accroître leur efficacité, contribuant ainsi au développement de l'infrastructure de paiement internationale.

Les utilisateurs de PayOp pourront retirer des fonds de leur compte vers leur portefeuille PayDo sans délais ni commissions supplémentaires. Cette collaboration s'est déjà avérée bénéfique pour les commerçants de tous les secteurs. Ils peuvent désormais conserver un flux de fonds constant sans craindre des contretemps ou des frais supplémentaires.

À propos de PayOp

PayOp est un agrégateur et un processeur de paiements internationaux. La société propose plus de 450 méthodes de paiement (y compris l'acquisition par Internet) pour diverses entreprises en ligne. PayOp est disponible pour ses clients dans plus de 170 pays.

Les bureaux de la société sont situés à Singapour, au Canada, au Royaume-Uni et en Ukraine. PayOp est développé et géré uniquement avec l'aide de sa propre équipe de développement de logiciels.

Services fournis par PayOp :

Passerelle de paiement internationale pour accepter des fonds ;

De multiples options de retrait, y compris les retraits de masse ;

Débits directs en Europe , au Canada , en Asie et dans la région Pacifique ;

, au , en Asie et dans la région Pacifique ; Acquisition de cartes internationales (Visa et Mastercard) dans le monde entier ;

Acquisition de cartes locales ;

Outils de prévention des fraudes.

À propos de PayDo

PayDo est une banque virtuelle internationale et un facilitateur de paiement officiel de Visa/MasterCard. PayDo propose des solutions pour les personnes physiques et morales par le biais de sa plateforme de paiement avancée, notamment l'IBAN européen pour les résidents du monde entier, un portefeuille électronique et PayDo Quick Checkout.

PayDo Quick Checkout est une fonctionnalité unique conçue pour garantir une expérience de paiement conviviale et stimuler la conversion. Elle permet aux commerçants du monde entier de collecter des paiements rapidement et en toute sécurité.

Services fournis par PayDo :

Toutes les fonctionnalités bancaires virtuelles ;

Paiements SEPA, TARGET2, SWIFT avec des coordonnées bancaires individuelles ;

Services aux commerçants via un portefeuille électronique (PayDo Quick Checkout) ;

Compte multidevises.

SOURCE PayOp