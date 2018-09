PBSC Solutions Urbaines, pionnière de l'industrie du vélopartage, s'apprête à révolutionner la mobilité urbaine à Barcelone

MONTRÉAL et BARCELONE, September 26, 2018 /PRNewswire/ --

7 000 vélos, dont 1 000 vélos à assistance électrique seront déployés à Barcelone au sein d'un réseau hybride intelligent

Ce nouveau contrat couronne une année de croissance exceptionnelle pour PBSC, incluant le lancement de systèmes de vélopartage à Rio de Janeiro , São Paulo, Salvador , Porto Alegre , Vila Velha, Nicosia , Valence, Santiago , Buenos Aires , en plus d'expansions dans les villes de Montréal, Toronto , Honolulu , Columbus , Chattanooga et Guadalajara .

PBSC Solutions Urbaines, le chef de file mondial en solutions de mobilité urbaine durables, s'est vue attribuer l'un des contrats de vélopartage les plus importants et prisés de l'industrie. Ce projet de taille inclura à Barcelone le premier déploiement de grande envergure de vélos de pointe à assistance électrique par l'entreprise.

Bicing, le réseau de vélopartage de Barcelone, est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère ! PBSC, par une coentreprise avec Ferrovial - le réputé exploitant d'infrastructures et de services, s'est vu confiée au terme d'un contrat de dix ans la mise en place d'un total de 7 000 vélos à travers les 10 districts de la ville, dont 1 000 vélos électriques BOOST à pédalage assisté, tous prévus pour être opérationnels en 2019. Dans les phases de planification comme de déploiement, PBSC travaillera en étroite collaboration avec le mandataire de la Ville de Barcelone, Barcelona de Serveis Municipals, B:SM, l'organisation responsable du système de vélopartage de la ville.

Ce déploiement massif mettra à profit des années de recherche et de développement qui ont été menés dans les laboratoires technologiques de PBSC par une talentueuse équipe d'ingénieurs mécaniques, électriques et électroniques, dans le but d'offrir une expérience accessible et pratique. Les cyclistes seront en mesure de déverrouiller les vélos en utilisant une application mobile, une carte intelligente ou la technologie de communication en champ proche (Near-Field Communication-NFC).

« Barcelone est une ville d'un dynamisme hors pair ! Souvent décrite comme étant l'une des villes les plus prospères du monde dans les domaines de la gastronomie, de la culture, de l'urbanisme, de l'architecture et du sport, Barcelone continue de fixer la barre toujours plus haut avec de nouvelles initiatives plus inventives les unes que les autres. Nous sommes extrêmement enthousiastes de livrer nos vélos BOOST et ICONIC, ainsi que notre plus récente technologie hybride de vélopartage à Barcelone, et par conséquent de contribuer à la réputation de la ville comme étant la capitale de l'innovation. Nous n'aurions pu espérer de meilleur partenaire que Ferrovial Services pour donner vie à cette révolution de la mobilité urbaine et la promouvoir comme une option des plus attrayantes et accessibles pour les déplacements quotidiens. »

- Luc Sabbatini, PDG, PBSC Solutions Urbaines

BOOST : « changer la donne » pour les vélos électriques à pédalage assisté

Conçu avec passion pour les cyclistes, les opérateurs et les écosystèmes de transit modernes, le vélo BOOST de PBSC est de loin le vélo à pédalage assisté par moteur électrique en partage le plus impressionnant et avancé qu'on a vu sur le marché jusqu'à maintenant :

Une batterie de grande capacité intégrée à même le cadre en aluminium du vélo, d'une autonomie de plus de 60 km, pour un usage sans tracas

Propulse les cyclistes en douceur et confortablement, sans bruit ni vibration

Moteur à une vitesse à propulsion qui s'ajuste pour procurer à chaque cycliste une assistance sur mesure, selon leurs besoins

Les stations PBSC brevetées sont conçues comme un pôle énergétique réactif, garantissant que les vélos sont toujours chargés et prêts à partir

L'application mobile fournit une interface conviviale qui permet aux cyclistes de personnaliser leur expérience en paramétrant l'intensité de l'assistance au pédalage et en enregistrant leurs préférences d'utilisateur

Gaming (ludification) intégrée à l'application dans le but de motiver les cyclistes et encourager un mode de vie sain et agréable

Offrant le même confort et la même ergonomie de calibre mondial que le vélo primé ICONIC, les vélos BOOST permettront à un plus large éventail de cyclistes de profiter d'un déplacement en douceur, plaisant et facile sur des parcours plus longs, plus montagneux et par grand vent. Ils iront plus loin plus rapidement, sans difficulté.

Des stations intelligentes pour un système global plus intelligent

Contrairement aux vélos partagés sans ancrage, qui ont fait la manchette pour avoir été dispersés chaotiquement à travers les villes et ravagé notre planète, les vélos PBSC ont prouvé leur efficacité, leur fiabilité et leur durabilité. Ils sont intelligemment intégrés dans les initiatives d'aménagement et les systèmes de transit public des villes. Les stations intelligentes offrent :

FLEXIBILITÉ : les stations intelligentes effectuent une surveillance constante de l'état du vélo, le chargement de la batterie, les données diagnostiques et de déplacement. Des stations intelligentes hybrides peuvent également accommoder les vélos ICONIC et les vélos à assistance électrique BOOST grâce à une technologie intelligente qui reconnaît et charge les vélos électriques selon le besoin.

: les stations intelligentes effectuent une surveillance constante de l'état du vélo, le chargement de la batterie, les données diagnostiques et de déplacement. Des stations intelligentes hybrides peuvent également accommoder les vélos ICONIC et les vélos à assistance électrique BOOST grâce à une technologie intelligente qui reconnaît et charge les vélos électriques selon le besoin. PERFORMANCE : contrairement aux autres fournisseurs de vélos à pédalage assisté, PBSC a développé un système qui ne requiert aucun rechargement manuel ni permutation des batteries. En agissant aussi comme station de recharge, la station d'accueil des vélos allie polyvalence et efficience. Grâce à ce design, les coûts d'implantation du réseau sont considérablement plus faibles pour les villes puisqu'une seule entrée électrique est requise par station.

: contrairement aux autres fournisseurs de vélos à pédalage assisté, PBSC a développé un système qui ne requiert aucun rechargement manuel ni permutation des batteries. En agissant aussi comme station de recharge, la station d'accueil des vélos allie polyvalence et efficience. Grâce à ce design, les coûts d'implantation du réseau sont considérablement plus faibles pour les villes puisqu'une seule entrée électrique est requise par station. SÉCURITÉ : le système est certifié, conformément aux standards de sécurité et de qualité les plus rigoureux au monde.

À propos de PBSC Solution Urbaines

En offrant des solutions technologiques durables pour les villes intelligentes, PBSC change le monde, une ville à la fois. En tant que chef de file mondial en technologies de vélopartage et pionnière de la mobilité urbaine, l'équipe de PBSC conçoit, distribue et opère - directement, à l'aide de sa filiale d'exploitation, ou indirectement, grâce à un réseau mondial de partenaires locaux - les solutions urbaines les plus avancées et adaptées pour les villes intelligentes. Reconnue comme vecteur d'innovation sociale, PBSC offre actuellement trois modèles de vélos - ICONIC, FIT et BOOST (vélo électrique) déployés partout dans le monde et continue d'étendre sa présence avec 65 250 vélos, 5 750 stations et plus de 240 millions de trajets jusqu'à présent ! Pour en apprendre davantage, visitez http://www.pbsc.com/fr/.

