PBSC Urban Solutions selecionada para apresentar a solução mais moderna de compartilhamento de bicicletas para Buenos Aires e Santiago

A implantação mais recente na América do Sul consistirá em 4.000 modelos líderes de mercado da bicicleta ICONIC distribuídos em 400 estações alimentadas por energia solar com painéis iluminados com mapas em Buenos Aires. Em Santiago, serão 3.850 bicicletas FIT em mais de 350 estações alimentadas por energia solar. No começo de 2019, elas já devem estar totalmente instaladas. Com as 8.000 bicicletas já nas ruas do Brasil, serão mais de 16.000 bicicletas da PBSC disponíveis na América do Sul.

"É ótimo ver essas grandes cidades respondendo às nossas soluções de mobilidade urbana. Fica claro que há uma demanda por nossa tecnologia, e ficamos satisfeitos em oferecer aos sul-americanos o excelente sistema de compartilhamento de bicicletas que merecem. Sentimos que, com esse mais novo capítulo em uma era de rápido crescimento para a PBSC, estamos indo na direção certa, como empresa e movimento social, para que pessoas de todas as idades e estilos de vida se empolguem com o compartilhamento de bicicletas e meios de transporte alternativos."



– Luc Sabbatini, CEO da PBSC Urban Solutions

Essa última investida é o resultado dos esforços de colaboração continuados entre a PBSC e o operador Tembici., uma empresa brasileira especializada na operação de sistemas de compartilhamento de bicicletas e a maior do setor na América do Sul. Nossa parceria também tem sido essencial na aguardada e bem-sucedida implantação das redes de compartilhamento de bicicleta em seis cidades brasileiras.

"Estamos muito empolgados em expandir a atuação da Tembici para cidades como Santiago e Buenos Aires. Ter a PBSC como parceira nesse crescimento fortalece o mercado de bicicletas compartilhadas na América do Sul."



— Tomás Martins, CEO da Tembici.

Ao implementar esse novo sistema, a PBSC está respondendo diretamente às necessidades crescentes dos cidadãos, oferecendo as tecnologias e o design ergonômico mais modernos. Os sistemas continuarão compatíveis com os cartões de transporte locais, e a interface conhecida garantirá uma transição tranquila.

Sobre a PBSC Urban Solutions



Por meio de soluções tecnológicas sustentáveis para cidades inteligentes, a PBSC está mudando o mundo, uma cidade por vez. Como provedora mundial líder em soluções de compartilhamento de bicicletas e pioneira em mobilidade urbana, a equipe da PBSC desenvolve, comercializa e opera (diretamente por seu operador subsidiário ou indiretamente por uma rede global de parceiros locais) as soluções urbanas mais avançadas e personalizáveis para cidades inteligentes. Reconhecida como uma catalisadora de inovação social, a PBSC atualmente tem três modelos de bicicletas implantados em todo o mundo, ICONIC, FIT e BOOST (e-bike). A empresa continua expandindo sua presença global com 65.275 bicicletas e 5.750 estações. Já são mais de 240 milhões de passeios até agora. Para saber mais, acesse www.pbsc.com.

