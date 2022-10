P&C Solution lancera METALENSE le 4 octobre 2022

SÉOUL, Corée du Sud, 4 octobre 2022 /PRNewswire/ -- P&C Solution, spécialiste de la réalité étendue (XR), a annoncé le lancement simultané de son nouveau produit, « METALENSE », sur les marchés coréen et étranger le 4 octobre 2022. En Corée, P&C Solution prévoit le lancement du produit lors du Korea Electronics Show (KES) 2022 qui aura lieu au COEX, à Séoul, du mardi 4 octobre au vendredi 7 octobre. Le produit sera lancé simultanément à l'étranger grâce à la distribution d'un article promotionnel en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

P&C Solution to Launch METALENSE on October 4, 2022

La puissance technologique de P&C Solution a été reconnue grâce à l'obtention d'Innovation Awards, présentés uniquement aux produits innovants du KES. Le KES est le plus grand salon coréen de produits de convergence informatique. Il s'agit d'un événement à grande échelle, alors un certain nombre d'acheteurs étrangers et d'entreprises nationales seront présents (et participeront) à cette exposition. De plus, le KES 2022 présentera des produits variés, notamment divers équipements électroniques et solutions TIC (technologie de l'information et des communications), IoT (Internet des objets), RA (réalité augmentée) et XR (réalité étendue), et offrira également des événements parallèles connexes.

P&C Solution fournit une large gamme de services basés sur les technologies de RA, XR et jumeau numérique. Comme services clés, l'entreprise propose des lunettes RA et une solution XR différenciées pour traiter les problèmes causés par les erreurs de communication entre les administrateurs et les opérateurs, et les erreurs de reconnaissance des opérateurs dans les sites industriels. Les produits peuvent non seulement être utilisés dans des sites industriels, mais aussi être personnalisés pour une application à divers domaines, y compris la logistique, la construction, la fabrication, le secteur militaire, la médecine, l'éducation et la culture.

METALENSE, un nouveau produit qui sera dévoilé lors de l'exposition, a été créé en modernisant la partie optique et les fonctions du moteur de RA des lunettes RA existantes. Grâce à une lentille offrant une haute résolution et une meilleure clarté, il offre un énorme sentiment d'immersion, permettant aux utilisateurs de vivre une réalité mixte plus vraie.

L'entreprise se prépare à montrer la solution de coopération à distance et le dessin RA en utilisant METALENSE à l'exposition. « Nous avons hâte de présenter notre nouveau modèle et service de lunettes RA au KES 2022 », a déclaré un représentant de P&C Solution. Il a exprimé de grandes attentes pour la participation de l'entreprise à l'événement en déclarant, « Nous faisons des préparatifs approfondis pour faire de l'événement une occasion significative d'annoncer le lancement de notre nouveau produit, METALENSE ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1912611/P_C_Solution_METALENSE.jpg

SOURCE P&C Solution