PCT1 : le nouveau capteur doté de la technologie 3D Xovis pour le comptage des voyageurs dans les transports collectifs

Pour les opérateurs de transport collectif, la conception des horaires constitue l'une des tâches les plus importantes et l'une des plus complexes. Pour cette raison, les heures d'exploitation, les délais entre les correspondances et les itinéraires ne doivent pas être changés de manière arbitraire, mais en se basant sur les faits.

C'est un problème auquel Xovis a dû souvent faire face. Depuis 2008, la société suisse étudie les méthodes de comptage et de mesure des flux de personnes. La technologie qu'elle a mise au point a donné d'excellents résultats.

Christian Studer, directeur des produits chez Xovis, explique : « Dans les projets touchant les aéroports, les gares, les centres commerciaux et les zones piétonnes, les liaisons par transports en commun jouent souvent un rôle déterminant. Après tout, la gestion des flux de personnes ne s'arrête pas sur le quai. Sans une technologie fiable, il est pratiquement impossible pour les opérateurs de transports collectifs d'évaluer la dynamique des mouvements des usagers et de la convertir en données utilisables. »

PCT1, le nouveau capteur mis au point par Xovis pour le comptage automatique des voyageurs, est ainsi particulièrement adapté au secteur du transport. Grâce à lui, il est maintenant possible d'exploiter la précision qu'offre la technologie Xovis dans le transport public.

Christian Studer indique : « Depuis plus de dix ans, nos capteurs 3D ont trouvé des applications diverses dans le monde entier ; notamment dans des aéroports et des commerces, mais aussi dans des stades, des hôtels, des immeubles de bureaux et des festivals. Nos solutions sont utilisées partout. Dans les transports en commun, les besoins sont les mêmes, mais les exigences et les normes à respecter sont différentes. Nous avons par conséquent adapté notre technologie pour une utilisation sur des véhicules. PCT1, notre premier capteur de comptage des voyageurs, est l'aboutissement de notre réflexion. Le capteur respecte les exigences et normes strictes en vigueur pour les bus et les trains. Il a subi avec succès tous les tests rigoureux environnementaux. »

Le comptage automatique des voyageurs n'est qu'un début. M. Studer explique : « D'après notre expérience, le nombre de personnes n'est qu'une première étape dans notre travail. Il est également important de comprendre le comportement du public en général. Dans les transports en commun, il peut s'agir de la manière dont les passagers montent et descendent aux différents arrêts, dont les vélos ou les poussettes sont transportés, ou de la question de l'accessibilité pour les personnes handicapées. Les méthodes classiques de collecte des données comme les sondages ou les observations sur site ne sont ni précises ni efficaces. Il est temps que l'analyse des passagers se numérise. »

Cliquez ici pour consulter l'information complète : https://www.xovis.com/en/xovis-insights/detail/we-introduce-the-pct1-our-new-passenger-counting-sensor-for-public-transportation/

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1191246/Xovis_Logo.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1191247/Productshot_Xovis_PCT1.jpg

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/1191248/Xovis_Transportation_PCT1_Sensor_Datasheet.pdf

