PDG d'EDAN : Ensemble dans la crise

Déclaration de Hao Zhang, PDG d'EDAN, sur la pandémie de COVID-19

SHENZHEN, Chine, 26 mai 2020 /PRNewswire/ -- EDAN, un fournisseur de dispositifs médicaux essentiels pour la pandémie de COVID-19, a fourni des centaines de milliers de dispositifs médicaux à l'Allemagne, à la France, à l'Espagne, à l'Italie, au UK, aux États-Unis, à la Russie, au Mexique, au Brésil et à de nombreux autres pays. Hao Zhang, PDG d'EDAN, s'est confié pour la première fois et a parlé de l'épidémie de COVID-19. Le 19 mai 2020, il a fait la déclaration suivante :

« Les quatre derniers mois ont été une période difficile pour le monde entier. En tant que société de soins de santé, nos employés comprennent mieux que jamais l'importance de notre travail. La vie passe avant tout. Telle est notre conviction depuis le début de cette épidémie. Nous sommes extrêmement fiers et reconnaissants pour le travail héroïque accompli par nos collègues pour soutenir les dispensateurs de soins de première ligne. Dans cette période sans précédent, notre vie quotidienne a connu des flux de travail et des changements stupéfiants. »

« Chaque dispositif compte. »

Réalisant le rôle clé que nous avons joué dans cette pandémie, EDAN a répondu rapidement à son déclenchement. EDAN a privilégié la production de dispositifs essentiels et doublé sa capacité de production. Alors que l'épidémie a fracassé le système de chaîne d'approvisionnement connecté à l'échelle mondiale, créant des défis énormes pour les secteurs de la santé, EDAN a cherché des solutions de manière proactive. Plusieurs mesures ont été prises, dont la livraison des EPI (équipements de protection individuelle) nécessaires aux fournisseurs d'EDAN pour garantir le bon fonctionnement des activités de tous nos partenaires et leur permettre de travailler avec nous pour soutenir la première ligne. Plus de 50 000 dispositifs ont été produits et expédiés entre février et avril 2020.

« La sécurité avant tout. »

Nous avons des centaines d'employés locaux dans le monde entier qui soutiennent les régions particulièrement touchées. Ce sont des héros méconnus. Les kits de protection et les consignes d'autoprotection ont été envoyés à chaque succursale dans le monde pour faire en sorte que tous nos employés soient protégés et qu'ils puissent soutenir les dispensateurs de soins. En avril 2020, EDAN a fourni des dispositifs à près de 140 pays touchés par l'épidémie. Bien que ce soit notre travail d'équiper ceux qui travaillent dans les établissements médicaux et de santé, nous nous engageons également sans relâche à assurer la sécurité de nos employés. Nous sommes fiers d'annoncer qu'aucun de nos employés n'a contracté le virus. Nous continuons à travailler dur pour assurer la sécurité de notre personnel.

« La bataille est loin d'être gagnée. »

Même si l'épidémie a atteint son pic et que la courbe s'est aplatie dans certains pays, nous devons encore nous préparer à l'éventualité d'épidémies dans d'autres régions du monde. « Attendre et voir » n'est jamais un choix judicieux. Une autre leçon que nous avons tirée de cette épidémie est à quel point les solutions informatiques sont importantes et efficaces. Avec des solutions informatiques et des plateformes de support à distance efficaces, les communications entre notre personnel et les personnes dans le besoin seront plus efficaces, ce qui se traduira par un service client de haute qualité. Bon nombre de nos employés travaillent à distance, ce qui réduit considérablement les risques d'infection croisée. Nous sommes fortement investis dans l'informatique depuis de nombreuses années et continuerons de l'être pour renforcer encore plus notre réseau mondial.

Chez EDAN, notre vision est d'améliorer la condition humaine avec les produits et services de santé que nous offrons. Au cours de COVID-19, nous avons vu cet engagement se concrétiser de façons que nous n'aurions jamais pu anticiper. Nous sommes aux côtés de tous en cette période difficile. Nous exprimons notre sincère gratitude à tous et à chacun pour leur confiance et leur soutien continus. Comme nous l'avons toujours dit dans cette pandémie, L'UNION FAIT LA FORCE.

