PDI adquire Azpiral expandindo soluções de engajamento do consumidor para o mercado global de lojas de conveniência e petróleo

O rico portfólio de soluções de fidelidade e marketing da Azpiral contribui para a crescente presença global e conjunto de soluções da PDI, juntamente com outras aquisições recentes no mercado europeu

ATLANTA, 16 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A PDI (www.pdisoftware.com), provedora global de softwares líderes em gestão empresarial para os setores de lojas de conveniência e atacado de petróleo, adquiriu a Azpiral, com sede na Irlanda, líder em soluções baseadas em nuvem de engajamento digital do consumidor.

Fundada em 2005, a Azpiral estabeleceu o padrão de soluções de fidelidade e marketing no mercado da EMEA. Seu portfólio rico em recursos, que inclui automação de marketing de fidelidade, mecanismo de recompensas, determinador de perfis de clientes, análises de negócios, calculadora de CO 2 e muito mais, complementa as ofertas de fidelidade atuais da PDI, além de ampliar a presença da empresa no mercado europeu. Em particular, a solução avançada de CRM, AzpiralPRO, ajuda os varejistas a personalizar suas estratégias de comunicação e a gerar mais faturamento proveniente de fidelidade. A união da Azpiral e da PDI significa que esses recursos líderes do setor continuarão a oferecer valor único por meio de uma maior escalabilidade e estratégia alinhada.

"À medida que a PDI continua a investir em soluções globais para os mercados de lojas de conveniência e petróleo, a aquisição da Azpiral é o primeiro passo para ampliar nosso segmento de engajamento do consumidor para além da América do Norte", afirmou Brandon Logsdon, presidente de engajamento do consumidor da PDI. "Após uma análise abrangente de nossas opções de expansão e crescimento internacionais, ficamos altamente impressionados com os recursos e funcionalidades que a Azpiral desenvolveu. Juntos, agora podemos atender e liderar globalmente, de forma semelhante à que a PDI tem liderado programas de fidelidade para os setores de conveniência e petróleo nos EUA."

"Estamos entusiasmados em trabalhar com a equipe da Azpiral e temos outra solução de valor agregado para nossos clientes internacionais", acrescentou Dawn Desai, vice-presidente sênior e gerente geral de fidelidade e pagamentos da PDI para a região da EMEA. "Nossos clientes têm procurado esse tipo de solução e se beneficiarão de futuras integrações com outros produtos da PDI, como o Offer Network e o Insights Cloud."

Richard Gubbins, CEO da Azpiral, acrescentou: "A reputação e as ofertas da PDI continuam a crescer em escala global, e estamos entusiasmados em contribuir para o impulso. Com as tecnologias da Azpiral já integradas a algumas soluções da PDI no mercado europeu, sabemos que temos as ferramentas certas para continuar a desenvolver inovações para clientes e para o setor juntos."

A Berenson & Company e a Corum Group Ltd. atuaram como consultoras financeiras exclusivas da PDI e da Azpiral, respectivamente, no que disse respeito à transação.

Sobre a PDI

Os softwares da Professional Datasolutions, Inc. (PDI) ajudam empresas e marcas a aumentar as vendas, a operar de forma mais eficiente e segura e a melhorar a tomada de decisões críticas. Desde 1983, a PDI tem o orgulho de atender os setores de lojas de conveniência e de atacado de petróleo. Mais de 1.500 empresas, representando mais de 200 mil localidades em todo o mundo, contam com as soluções e com a experiência da PDI para oferecer conveniência e energia para o mundo. Para mais informações sobre a PDI, acesse www.pdisoftware.com.

