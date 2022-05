PDI amplia investimento no mercado europeu e se torna uma parceira de cooperação da UNITI expo 2022

A PDI apresentará inovações no setor de petróleo de varejo na feira comercial na Alemanha de

17 a 19 de maio no estande nº 5B30

FRANKFURT, Alemanha, 11 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A PDI (pdisoftware.com), fornecedora líder global de softwares de gestão empresarial para os setores de lojas de conveniência e atacado de petróleo, anuncia sua posição como parceira de cooperação da UNITI expo 2022. Como um dos 16 parceiros de cooperação selecionados, a PDI demonstrará suas soluções e compartilhará sua experiência com os participantes no estande nº 5B30, de 17 a 19 de maio de 2022, em Messe Stuttgart, na Alemanha.

No estande e durante toda a feira, os especialistas da PDI estarão disponíveis para discutir os desafios mais urgentes do setor e recomendar soluções estratégicas de tecnologia. Os visitantes da feira são bem-vindos para se inscrever na UNITI expo on-line gratuitamente. Além disso, a PDI incentiva os participantes a solicitar reuniões com a PDI com antecedência, visitando pdisoftware.com/consultation/uniti-expo-2022.

"Nosso setor mudou muito nos quatro anos desde que estivemos juntos pela última vez na UNITI e continuará a evoluir. A PDI quer apoiar nossos clientes e colegas durante esse momento transformador, ajudando a aumentar sua eficiência, rentabilidade e segurança no mercado", disse Dawn Desai, vice-presidente sênior e gerente geral da PDI International.

Desai será palestrante de destaque na exposição durante uma sessão do fórum internacional em 17 de maio, das 13h30 às 14h. Intitulada "Mapeamento do ecossistema moderno de tecnologia do varejista de combustíveis", a sessão da PDI abordará a forma como os varejistas de combustíveis hoje podem viabilizar o crescimento e a diversificação em todos os centros de lucro para criar um plano de sucesso preparado para o futuro.

As soluções da PDI apresentadas na UNITI englobam o portfólio de produtos, que compreende três segmentos criados para simplificar operações complexas e unificar sistemas e dados tanto na loja quanto no pátio. A linha inclui:

Produtividade empresarial : conectar clientes em toda a cadeia de suprimentos de petróleo, do terminal ao consumidor, com soluções para pontos de venda (PDV), administrativas, de precificação de combustíveis e logística

: conectar clientes em toda a cadeia de suprimentos de petróleo, do terminal ao consumidor, com soluções para pontos de venda (PDV), administrativas, de precificação de combustíveis e logística Engajamento do consumidor : capacitar as marcas a influenciar o comportamento do consumidor por meio de dados acionáveis que proporcionem maior crescimento e rentabilidade com ofertas de fidelização

: capacitar as marcas a influenciar o comportamento do consumidor por meio de dados acionáveis que proporcionem maior crescimento e rentabilidade com ofertas de fidelização Segurança cibernética: ajudar os clientes a se conectar e proteger seus negócios em escala com serviços de proteção de terminais e segurança gerenciada.

Essas soluções refletem o aumento do investimento que a PDI está fazendo na Europa, Oriente Médio e África. Parte desse investimento inclui as aquisições estratégicas da Azpiral, GreenPrint, Orbis Tech e Universe Group, todas anunciadas nos últimos 12 meses. Com sede nos Estados Unidos, a PDI combina sua experiência global com presença local na Alemanha, Reino Unido, Irlanda e Eslováquia.

Sobre a PDI

Os softwares da Professional Datasolutions, Inc. (PDI) ajudam empresas e marcas a aumentar as vendas, a operar de forma mais eficiente e segura e a melhorar a tomada de decisões críticas. Desde 1983, a PDI tem o orgulho de atender os setores de lojas de conveniência e de atacado de petróleo. Mais de 1.500 empresas, representando mais de 200 mil localidades em todo o mundo, contam com as soluções e com a experiência da PDI para oferecer conveniência e energia para o mundo. Para mais informações sobre a PDI, acesse www.pdisoftware.com.

Para mais informações, entre em contato com:

Kelly O'Brien, [email protected]

Dimitra Farou, [email protected] (no local da UNITI e no escritório da PDI na Alemanha)

FONTE Professional Datasolutions, Inc.

SOURCE Professional Datasolutions, Inc.