PDI se concentra em "conectar a conveniência" com reformulação da marca para PDI Technologies

Nova identidade suporta soluções crescentes que atendem às necessidades dos clientes à medida que o ecossistema complexo de conveniência passa por transformações

ATLANTA, 25 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A PDI, líder global no fornecimento de soluções e dados poderosos que servem como a espinha dorsal de lojas de conveniência e do ecossistema de atacado de petróleo, anunciou hoje que está reformulando a marca para PDI Technologies. Esta atualização também inclui um novo logotipo e website (pditechnologies.com), que refletem os compromissos e investimentos contínuos da organização em apoio à transformação do setor.

Fundada há quase 40 anos e anteriormente conhecida como Professional Datasolutions, Inc., a empresa cresceu de 1.200 colaboradores no início de 2020 para quase dois mil colaboradores em agosto de 2022. Esse crescimento decorre da expansão de sua presença global, da aceleração dos investimentos em produtos e da aquisição de novas soluções, como a adição de ofertas empresariais significativas em pagamentos, promoção e engajamento de ofertas; segurança; ponto de venda (disponível fora dos Estados Unidos); sustentabilidade; dados avançados; e muito mais. A PDI também possui e opera duas iniciativas de consumo amplamente reconhecidas, o programa Fuel Rewards® e a GasBuddy®, que conectam mais de 20 milhões de usuários ativos ao ecossistema mais amplo de conveniência.

"Nos últimos anos, fizemos investimentos significativos no crescimento de nossa organização por meio de inovação, colaboração com clientes e fusões e aquisições estratégicas", disse Jimmy Frangis, CEO da PDI Technologies. "O nome e a marca novos da PDI Technologies continuam nosso legado de décadas de experiência confiável, com foco em uma gama mais ampla de soluções criadas para ajudar os clientes no desenvolvimento de seus negócios."

Lojas de conveniência, atacadistas de petróleo, transportadoras e marcas de CPG e de consumo atualmente enfrentam muitos desafios, de escassez de mão de obra a restrições da cadeia de suprimentos, ameaças à segurança cibernética, preferências de consumo em constante mudança e muito mais. Ao oferecer soluções integradas para ajudá-los a aumentar a produtividade, conectar dados e operações com segurança e utilizar dados acionáveis, a PDI está "conectando a conveniência" em todo o mundo.

"Nas quatro décadas desde o início de sua história, essa empresa vem se transformando progressivamente, como o setor de lojas de conveniência que ela atende, à medida que continua a desenvolver novos recursos para atender a um canal em rápida evolução", disse Dan Munford, influenciador do setor e diretor administrativo da Insight Research e Global Convenience Store Focus. "Ela está no coração das empresas dos clientes conforme elas se esforçam para satisfazer as novas necessidades do consumidor de forma eficiente e lucrativa. O que a PDI Technologies se tornou é uma enorme conquista, e estou animado para ver o que vai acontecer."

Atualmente, a PDI atende clientes em mais de 50 países e oferece soluções e serviços para mais de 200 mil lojas de conveniência e unidades de atacado de petróleo. A empresa continua dedicada a fortalecer seus relacionamentos atuais com os clientes, uma vez que busca mais crescimento nos próximos anos.

"A história da PDI é uma história interessante com um rico legado", disse Linnea Geiss, diretora de operações da PDI Technologies. "A nova etapa de nossa marca envolve o lançamento de uma conversa com nosso ecossistema mais amplo e o compartilhamento de uma visão para o futuro que se baseia em nossa reputação de serviço profundo para esse setor. Para continuar liderando à medida que esse mercado dinâmico evoluir, a PDI Technologies se transformará juntamente com nossos clientes, colaboradores e acionistas."

Para saber mais sobre a PDI Technologies e sua nova marca, acesse a seção "Our Story" ("Nossa História") no novo site pditechnologies.com.

Sobre a PDI Technologies

Com 40 anos de liderança no setor, a PDI Technologies, Inc. está na interseção do crescimento da produtividade e das vendas, oferecendo soluções poderosas que servem como a espinha dorsal das lojas de conveniência e do ecossistema de atacado de petróleo. Ao "conectar a conveniência" em todo o mundo, capacitamos as empresas a aumentar a produtividade, tomar decisões baseadas em informações e interagir mais rapidamente com seus clientes. De operações de ERP e logística em larga escala a programas de fidelidade e segurança cibernética, estamos simplificando a cadeia de suprimentos do setor para seja o que for que está por vir. Atualmente, atendemos a mais de 200 mil locais em todo o mundo com soluções como o programa Fuel Rewards® e a GasBuddy®, duas marcas populares que representam mais de 20 milhões de usuários ativos. pditechnologies.com

