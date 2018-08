PEACE Cable lance une concession d'exploitation en coopération avec le Pakistan et Djibouti

SHENZHEN, Chine, 30 août 2018 /PRNewswire/ -- PEACE Cable International Network Co., Ltd. (PEACE Cable) a signé un protocole d'entente (PE) et un contrat de concession avec le fournisseur de services réseau pakistanais Cybernet et Djibouti Telecom au cours du 4e forum des réseaux sous-marins de l'Asie-Pacifique. Les contrats de concession restants seront également signés au cours des deux prochaines semaines et représentent une étape clé dans le projet de livraison qui comprend la demande de permis de travail dans chaque pays.

Sur le plan géographique, le câble PEACE reliera les trois continents les plus peuplés au monde : l'Asie, l'Afrique et l'Europe avec une connectivité dorsale au Pakistan, à Djibouti, en Égypte, au Kenya et en France fournissant une interconnexion critique aux couloirs économiques d'Asie, d'Europe et d'Afrique.

En se basant sur la vision partagée de confiance, de coopération et un résultat avantageux pour tous, les parties sont engagées à construire un concept de « système ouvert » vers une méthode efficace pour l'amélioration de la latence, la grande capacité et des services de bande passante neutres vis-à-vis des opérateurs pour les clients régionaux.

Sun Xiaohua, directeur d'exploitation de PEACE Cable, a déclaré : « Après presque deux mois de consultation, la coopération et la négociation entre PEACE Cable et les partenaires concessionnaires ont pris fin. Je remercie tous les partenaires pour leur soutien et j'espère que PEACE Cable apportera une valeur économique supplémentaire à la région dans un avenir proche. »

Danish A. Lakhani, PDG de Cybernet, a commenté : « Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler sur le projet PEACE, mais aussi au sujet des nombreux avantages qu'apportera le câble PEACE au Pakistan et à son économie numérique. En plus de fournir la redondance nécessaire à l'infrastructure Internet du Pakistan et de réduire la latence vers les destinations de l'Ouest, ce câble à très grande capacité va inaugurer une nouvelle ère de services en gigabits abordables dans le pays. »

Mohamed Assoweh Bouh, directeur général de Djibouti Telecom, a déclaré : « Djibouti Telecom a pour objectif de renforcer sa position de pôle régional, le carrefour de trois continents : l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Les projets PEACE et DARE doivent collaborer pour atteindre la transformation numérique et économique de la République de Djibouti. »

En savoir plus : http://www.peacecable.net/News/Detail/16588