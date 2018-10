PEACE Cable Project wchodzi w etap okablowania i produkcji materiału

SUZHOU, Chiny, 29 października 2018 r. /PRNewswire/ -- Firma PEACE Cable International Network Co., Ltd, spółka podległa HENGTONG, z przyjemnością ogłasza wraz z Huawei Marine Networks Co. Ltd, że projekt PEACE Cable wszedł do etapu okablowania i produkcji materiału. System PEACE Cable rozciągający się na 12 000 kilometrów połączy Azję, Afrykę i Europę i ma być gotowy do użycia w pierwszym kwartale roku 2020.