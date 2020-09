Peacock celebra el Mes de la Herencia Hispana con el estreno de True Colors, su primera serie original de cortometrajes documentales con Alex Rodríguez, John Leguizamo, Alexandria Ocasio-Cortez, Mario Lopez, Ellen Ocho, Laurie Hernandez, Lele Pons y Ángela Aguilar

La serie documental Peacock Original True Colors cuenta la historia de ocho figuras hispanas que abrieron caminos y son líderes de opinión en diversos ámbitos: Alex Rodríguez, John Leguizamo, Alexandria Ocasio-Cortez, Mario Lopez, Ellen Ochoa, Laurie Hernandez, Lele Pons y Ángela Aguilar. Presentada en inglés, y desarrollada en asociación con Telemundo, la serie permitirá que el público tenga la oportunidad de experimentar la realidad y celebrar la riqueza y belleza de la cultura hispana. La serie estrenará episodios todas las semanas y comenzará de modo exclusivo por Peacock el 29 de septiembre con el capítulo dedicado a Alex Rodríguez, el famoso jugador de béisbol y empresario. True Colors es una producción de Telemundo para Peacock.

"Estamos encantados de colaborar con Peacock en esta nueva emocionante e innovadora serie durante el Mes de la Herencia Hispana", afirmó Peter Blacker, vicepresidente ejecutivo de estrategias e innovación de ingresos. "Estas historias íntimas celebran las vidas de líderes hispanos con perspectivas motivadoras y renovadas para nuestro público bilingüe y multicultural".

Como parte de la serie, el muralista Jonas Never creó de manera simultánea obras de arte que representan sus caminos desde orígenes humildes hasta alcanzar un enorme éxito. Este mes, Telemundo también lanzará en múltiples plataformas la campaña "Nuestras voces cuentan" ("Our Voices Matter"), para celebrar la fuerza de la comunidad latina mediante una serie de potentes murales que figurarán en anuncios de servicio público que se transmitirán por el canal. Los fans podrán compartir sus versiones de un cuadro usando los hashtags #UsaTuVoz y #NuestrasVocesCuentan.

Para los espectadores que deseen revivir los mejores momentos de sus programas favoritos, pero prefieren el drama en pequeñas dosis, Peacock transmitirá cinco ediciones especiales de formatos reducidos de emblemáticas series de Telemundo para ver de una sola vez. Entre las series que se lanzarán a partir del 15 de septiembre figuran:

El Chema : El Chema cuenta la historia de la lucha de José María Venegas para ganarse un lugar y una reputación en el mundo del narcotráfico tal como se vio en "El señor de los cielos". El elenco principal incluye a Mauricio Ochmann , Itatí Cantoral, Julio Bracho y Fernando Noriega .

cuenta la historia de la lucha de José María Venegas para ganarse un lugar y una reputación en el mundo del narcotráfico tal como se vio en "El señor de los cielos". El elenco principal incluye a , Itatí Cantoral, y . El cuerpo del deseo : Pedro José Donoso (Mario Cimarro) tiene mucho dinero y el amor de su esposa, Isabel Arroyo ( Lorena Rojas ). Luego de una muerte repentina, reencarna como Salvador Cerinza para descubrir los secretos, verdades y engaños de su pasado.

Pedro José Donoso (Mario Cimarro) tiene mucho dinero y el amor de su esposa, ( ). Luego de una muerte repentina, reencarna como Salvador Cerinza para descubrir los secretos, verdades y engaños de su pasado. Pasión de gavilanes : La exitosa telenovela que cuenta la historia de los hermanos Reyes y su deseo de vengar la muerte de su hermana menor. Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey y Ana Lucía Domínguez interpretan los papeles protagónicos de este emocionante drama repleto de pasión y traición.

La exitosa telenovela que cuenta la historia de los hermanos Reyes y su deseo de vengar la muerte de su hermana menor. Danna García, Mario Cimarro, y Ana Lucía Domínguez interpretan los papeles protagónicos de este emocionante drama repleto de pasión y traición. Más sabe el diablo : JenCarlos Canela, Gaby Espino y Miguel Varoni interpretan a Manuela, Ángel y Martín, que se ven envueltos en una trama de amor, crímenes, traición, venganza y pasión.

JenCarlos Canela, y interpretan a Manuela, Ángel y Martín, que se ven envueltos en una trama de amor, crímenes, traición, venganza y pasión. La Doña temporada 1: La Doña es una historia de venganza y ambición, seducción y traición. Contada desde el punto de vista de la indignada Altagracia Sandoval , interpretada por Araceli Arámbula. En representación de las mujeres que han sido víctimas de actos violentos por parte de hombres desconocidos, La Doña se reunirá con sus abusadores y reclamará justicia.

Además, las siguientes series cuyas temporadas actuales se emiten por Telemundo también se estrenarán en Peacock al día siguiente:

Todo por mi hija (2/9): Protagonizada por Beren Gökyıldız y Behiç Buğra, es la conmovedora historia de un padre y una hija separados por el destino.

Protagonizada por Beren Gökyıldız y Behiç Buğra, es la conmovedora historia de un padre y una hija separados por el destino. Falsa identidad S2 (23/9): Rodada en la Ciudad de México y en el estado norteño de Sonora, la nueva temporada comienza dos años después del final de su primera entrega que culminó con el escape de Diego ( Luis Ernesto Franco ) e Isabel ( Camila Sodi ) junto a sus hijos a Estados Unidos luego de la intensa persecución de Mateo (Eduardo Yáñez).

Rodada en la Ciudad de México y en el estado norteño de Sonora, la nueva temporada comienza dos años después del final de su primera entrega que culminó con el escape de Diego ( ) e Isabel ( ) junto a sus hijos a Estados Unidos luego de la intensa persecución de Mateo (Eduardo Yáñez). El domo de dinero (próximamente): El programa de competencia más nuevo y dinámico de la TV, que combina destreza atlética, ingenio y trabajo en equipo. Con dos equipos de participantes decididos, los héroes surgirán para ganar hasta $500.000 .

Lo más destacado de las noticias, los deportes y la cultura popular que cubran el Mes de la Herencia Hispana también figurará en la sección Tendencias del servicio, un espacio que reúne contenido en formato breve que se actualiza todos los días. Además, los espectadores podrán esperar nuevos especiales de formato breve que llegarán a Peacock durante todo el mes desde NBC News Latino, Pop on Peacock, Latinx Now y más.

Los fans pueden suscribirse a Peacock gratis en peacocktv.com. Peacock está disponible actualmente en dispositivos Apple como iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV 4K y Apple TV HD; plataformas y dispositivos Google tales como Android, Android TV, Chromecast y dispositivos con Chromecast incluido; la familia de dispositivos de Xbox One de Microsoft, incluido el Xbox One S y Xbox One X; Sony PlayStation4 y PlayStation 4 Pro; y televisores inteligentes VIZIO SmartCast y LG. Los clientes elegibles de Xfinity X1 y Flex de Comcast, así como los clientes elegibles de Cox Contour, disfrutan de Peacock Premium incluido en su servicio sin costo adicional.

Peacock es el nuevo servicio de streaming de NBCUniversal. Peacock ofrece un conjunto de primer nivel de exclusivos programas originales, bibliotecas on-demand de exitosas series de TV, más películas aclamadas de las arcas de Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation, Illumination y los principales estudios de Hollywood. Además, Peacock aprovecha la capacidad sin igual de NBCUniversal de brindar un amplio rango de contenido temático y cautivante de noticias, deportes, programas de late-night, programación en español y reality. NBCUniversal es una filial de la Corporación Comcast.

