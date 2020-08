Peça de teatro Noh japonês "Aoi no Ue" (conto de Genji) no Castelo de Odawara passa a ser exibida on-line em 13 de setembro

ODAWARA, Japão, 11 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Odawara Tourism Co., Ltd., da cidade de Odawara, da Prefeitura de Kanagawa, transmitirá o primeiro evento on-line de um castelo japonês. A apresentação do número Noh, intitulado "Teatro Noh japonês no Castelo de Odawara 'Aoi no Ue' – O conto de Genji", será transmitido no domingo, dia 13 de setembro de 2020. Entre as personagens da peça, figura o Shite-kata no estilo Kanze (o papel principal), interpretado por Kanze Yoshimasa, um famoso ator de Noh que atuou em muitas apresentações de Noh em todo o mundo. Sua incrível performance em vídeo filmada no Castelo de Odawara será transmitida simultaneamente para todo o mundo.

Data e horário:

Domingo, 13 de setembro de 2020, das 20h às 21h (no horário do Japão)

Imagem: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106180/202007312670/_prw_PI1fl_z69zT1ra.jpg

Antes e após o programa Noh, será exibido um show japonês de Taiko (percussão), o "Hojo Daiko", estrelado por um grupo local, além do espetáculo ninja "FUMA NINJA Lenda de ODAWARA", que teve boa aceitação ano passado no Vietnã, para que o evento seja ainda mais emocionante.

-Destaques do programa

Clique aqui para mais informações:

Imagem: "Aoi no Ue" https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106180/202007312670/_prw_PA1fl_C8h348gb.pdf

Conteúdo do espetáculo (cerca de 1 hora):

Performance de percussão japonesa -- Hojo Daiko

Peça de teatro japonês Noh no Castelo de Odawara "Aoi no Ue" – O conto de Genji

FUMA NINJA Lenda de ODAWARA

Clique aqui assistir um trailer:

PV1: https://youtu.be/d4MZ3NviM0g (45 s)

PV2: https://youtu.be/l8M84KQu228 (15 s)

PV3: https://youtu.be/pKc20-cY4os

-Destaques especiais

Será transmitida uma gravação em vídeo do espetáculo filmado no Castelo de Odawara. As pessoas que adquiriram ingressos receberão os programas em diversos idiomas, que pode ser baixado com antecedência. Assim, os espectadores podem aproveitar do mundo sensacional e da profundidade do Noh de suas casas em qualquer lugar no mundo sem qualquer barreira imposta pelo idioma. Os arquivos ficarão disponíveis por três dias.

"Teatro japonês Noh no Castelo de Odawara 'Aoi no Ue' – O conto de Genji"

-Data e horário da transmissão

Domingo, 13 de setembro de 2020, das 20h às 21h (horário do Japão)

-Data e horário para visualizar os arquivos

Até terça-feira, 15 de setembro às 23h59

-Venda de ingressos

De 5 de agosto de 2020, a partir das 10h, até 16 de setembro de 2020, às 20h

-Valor dos ingressos

1.000 ienes (impostos inclusos)

URL: https://amazingodawara-noh.zaiko.io/_item/328862

Os ingressos devem ser adquiridos através do site da ZAIKO (https://zaiko.io) antes de visualizar a transmissão.

FONTE Odawara Tourism Co., Ltd.

SOURCE Odawara Tourism Co., Ltd.