Peckar & Abramson, ALTANA, Breyer Rechtsanwälte и PS Consulting объявляют о создании международного альянса юристов в области строительного права под названием Leading Construction Lawyers

НЬЮ-ЙОРК, ПАРИЖ и ШТУТГАРТ (Германия), 14 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Международный альянс юристов в области строительного права под названием Leading Construction Lawyers (LCL) создан хорошо известными юридическими компаниями Peckar & Abramson, PC (США), Altana (Франция), Breyer Rechtsanwälte (Германия) и парижской консалтинговой компанией PS Consulting, специализирующейся на урегулировании споров.

Недавно созданный альянс LCL будет удовлетворять потребности строительной и инфраструктурной отраслей в высококачественных юридических услугах международного уровня в области строительного права, а также выполнять функции международного форума для руководителей соответствующих организаций при решении отраслевых проблем.

Члены альянса LCL придерживаются клиентоориентированного подхода с привлечением заинтересованных сторон, имеющих отношение к данной отрасли. Главной целью альянса LCL является взаимная поддержка в обеспечении выдающихся результатов и реализации прагматических решений, стратегий и рекомендаций в интересах обслуживания клиентов компаний-членов альянса в связи с широким спектром проектов по всему миру — от инфраструктурных, транспортных, энергетических и нефтегазовых до промышленных и строительных.

Миссия альянса LCL заключается в содействии входящим в его состав компаниям в предоставлении юридических услуг высочайшего уровня в сфере строительного права для заинтересованных сторон на всех этапах реализации проектов на территории Европы, Северной и Южной Америки, Азии и стран Персидского залива.

В основе миссии альянса LCL лежит сотрудничество между наиболее выдающимися юридическими компаниями и практикующими юристами в области строительного права по всему миру.

Компании-члены альянса LCL и их соответствующие юристы специализируются на строительно-инфраструктурном секторе и обладают глубочайшим пониманием и богатейшим опытом в сфере этого законодательства.

Альянс LCL сформирован на основе общих ценностей и подходов, разделяемых его основателями, включая прагматическое сочетание уникального опыта и возможностей, а также участие в научной деятельности и обслуживание участников отрасли. Альянс LCL будет поддерживать стремление входящих в его состав компаний к достижению превосходных результатов и предлагать наиболее практичные и современные решения проблем, с которыми сталкиваются клиенты и международное инфраструктурное сообщество.

После начала совместной работы основатели альянса LCL пришли к выводу, что они придерживаются взаимодополняющих культур, обычаев и юридической практики, а также схожих деловых и правовых подходов и стратегий сотрудничества. Среди компаний-членов альянса была обнаружена уникальная общность, преодолевающая границы и служащая мостом для юрисдикций общего и гражданского права по обе стороны от них. Естественным результатом этого стало создание официального альянса.

В общей сложности альянс LCL насчитывает более 130 специалистов и технических консультантов, которые работают в различных юрисдикциях Европы и Соединенных Штатов и многие из которых пользуются высоким признанием как юристы строительно-инфраструктурного профиля. Несмотря на многонациональный характер и уникальность этого альянса и рабочие взаимоотношения между входящими в его состав компаниями и их соответствующими юристами все они остаются независимыми.

Более подробная информация об альянсе LCL представлена на его сайте по адресу: www.lclalliance.com.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1396105/LCL_Logo.jpg

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https://lclalliance.com/



SOURCE Leading Construction Lawyers