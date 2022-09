Pedro Alvarenga, diretor de RI da CSU Digital, fala da importância de ser um profissional multidisciplinar, em novo episódio do IR Talks da MZ

SÃO PAULO, 5 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Como conciliar a intensidade da carreira de RI e a vida pessoal, quais são os principais interesses de um profissional da área e como crescer e se manter atualizado no mundo de Relações com Investidores? O executivo Pedro Alvarenga discorre sobre esses e outros temas no IR Talks, talkshow do universo de de RI produzido pela MZ.

Antes de ser diretor de RI da CSU Digital, empresa líder no mercado brasileiro de soluções digitais para meios de pagamento, banking as a service, programas de fidelização e incentivo, além de customer experience., Alvarenga conta que passou por diversas outras áreas ao longo de sua carreira, desde planejamento estratégico à contabilidade e que essas experiências contribuíram para a sua atuação no mercado de relação com investidores.

E buscar a multidisciplinaridade pelo profissional de RI é o que faz a diferença no final do dia, segundo o executivo. Por isso, ele afirma que "não tem conhecimento que seja descartável" e é justamente o desafio de saber de tudo um pouco o que mais lhe agrada no mercado de relação com investidores.

Mas para além da tecnicidade que o setor exige, Alvarenga ressalta a importância de ter a colaboração de outros profissionais para criar uma boa trajetória. "Acho que sempre tive a característica de agregar pessoas, trazer para perto. Não à toa a gente trabalha com RI", ressalta.

Na entrevista realizada por Cássio Rufino, diretor financeiro, de operações e de relação com investidores da MZ, Alvarenga fala como tem sido a dinâmica do trabalho híbrido, "o primeiro approach tende a ser presencial para gerar confiança, empatia e conhecer quem está do outro lado". Mas, de acordo com o executivo, a possibilidade de trabalhar remotamente proporciona mais agilidade para o dia a dia, principalmente por lidar com investidores de todas as partes do Brasil. "A gente utiliza muito desse artifício para facilitar esse canal de comunicação e abranger o máximo de pessoas", complementa.

Todo mês o IR Talks conta com convidados inéditos da área de relação com investidores. Os programas são disponibilizados na seção news do Portal MZ.

Sobre a MZ

A MZ (mzgroup.com) é o maior player global independente e o líder em soluções de relações com investidores (RI). A Companhia, fundada em 1999, ultrapassou a marca de 2.000 websites publicados, servindo atualmente mais de 800 empresas e gestoras de investimento em 12 bolsas de valores. Com o propósito de empoderar estratégias de RI, a MZ entrega tecnologias inovadoras e atendimento excepcional aos clientes, assegurando parcerias de longo prazo.

CONTATO: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1891822/Picture1.jpg

FONTE MZ

SOURCE MZ