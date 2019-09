Pedro Miguel Schiaffino é o vencedor do American Express Icon Award 2019 - parte do Latin America's 50 Best Restaurants

"A biodiversidade e as comunidades indígenas do meu país são duas das minhas maiores inspirações. Podemos falar sobre ícones individuais, mas também acredito que um ícone pode ser um povo inteiro, uma comunidade inteira ou comunidade indígena", disse Schiaffino. "Me sinto lisonjeado em representar uma plataforma para ajudar as pessoas a enxergarem a Amazônia de maneira diferente."

Schiaffino será reconhecido por suas contribuições no Latin America's 50 Best Restaurants 2019, patrocinado por S.Pellegrino e Acqua Panna, na quinta-feira, 10 de Outubro, em Buenos Aires, Argentina. Este é o primeiro ano em que o programa é realizado na cidade argentina, após edições anteriores na Colômbia, México e Peru.

"Pedro Miguel Schiaffino incorpora o que significa ser um ícone da culinária. Ele transformou a experiência gastronômica local de uma nação, enquanto reavaliava uma de suas culturas vitais", comenta William Drew, diretor de conteúdo do Latin America's 50 Best Restaurants.

Nascido em Lima, na costa peruana, Schiaffino se conectou com a biodiversidade de seu país ainda jovem. Ele estudou no Culinary Institute of America e depois se mudou para a Itália, onde aprendeu sobre alta gastronomia no Italian Culinary Institute for Foreigners, no Piemonte. Ao retornar ao Peru, ele redescobriu que a Amazônia possui a seleção mais exclusiva de ingredientes e alimentos do mundo, após uma breve viagem à cidade portuária de Iquitos, uma porta de entrada para as aldeias tribais da Amazônia.

Hoje, Schiaffino viaja com frequência para a Amazônia em expedições alimentares para explorar ingredientes nativos. Em 2004, ele abriu o restaurante Malabar, onde incorpora uma variedade desses produtos no menu. Em 2012, Schiaffino havia aberto o Ámaz, um restaurante completamente dedicado ao estudo e descoberta da biodiversidade da Amazônia e à preservação de seus ingredientes.

"Estamos orgulhosos em homenagear Pedro Miguel Schiaffino com o American Express Icon Award", comemora Chris Cracchiolo, Vice-Presidente Sênior de Fidelidade e Benefícios Globais da American Express. "Seu espírito inovador e seu compromisso absoluto com a preservação da Amazônia inspiram o mundo da culinária e aproximam indivíduos e comunidades de suas experiências gastronômicas únicas."

Um dos cozinheiros de maior visão de futuro do Peru, Schiaffino levou Malabar e Ámaz a patamares significativos na lista do Latin America's 50 Best Restaurants, ocupando as 39ª e 48ª posições respectivamente em 2018 e conquistando diversos reconhecimentos globais em seu trabalho voltado a culinária proveniente da floresta tropical.

O American Express Icon Award 2019 é o segundo dos três prêmios anunciados antes que a lista dos Latin America's 50 Best Restaurants seja revelada no dia 10 de Outubro. E dá continuidade a divulgação de Carolina Bazán, no Chile, como a melhor chef mulher da América Latina 2019 no mês passado e precede o anúncio do próximo prêmio Miele One To Watch no dia 26 de Setembro.

Nota aos editores

O processo de seleção

O American Express Icon Award 2019 é votado por mais de 250 especialistas da indústria de restaurantes e gourmets bem viajados de toda a região, com um equilíbrio de gênero de 50:50, que compõem a Latin America's 50 Best Restaurants Academy.

A lista dos Latin America's 50 Best Restaurants, votada pelo mesmo órgão, fornece opiniões e um panorama das experiências da Academia. É um ponto de referência gastronômico reconhecido mundialmente, que mostra as principais tendências e destaca ótimos restaurantes de todos os cantos da região. O que constitui 'melhor' fica a critério desses gourmets confiáveis e bem-viajados. Não existe uma lista de verificação pré-determinada de critérios, mas existem regras estritas de votação. O processo de votação e os resultados do Latin America's 50 Best Restaurants estão sujeitos a adjudicação independente pela consultoria mundial de serviços profissionais, Deloitte.

William Reed Business Media

A lista dos Latin America's 50 Best Restaurants, agora em sua sétima edição, é publicada pela William Reed Business Media, que também publica os The World's 50 Best Restaurants, lançados em 2002, e os Asia's 50 Best Restaurants, lançados em 2013. William Reed Business Media é o único responsável por organizar os prêmios, coletar os votos e produzir a lista.

Sobre o patrocinador do prêmio: American Express

A American Express é uma empresa de pagamentos globalmente integrada, fornecendo aos clientes acesso a produtos, insights e experiências que enriquecem vidas e constroem sucesso nos negócios. Para mais informações, acesse americanexpress.com e conecte-se conosco pelo Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e YouTube. Principais linkds para informações sobre produtos, serviços e responsabilidade corporativa: cartões de crédito e de cobrança, cartões comerciais, serviços de viagem, cartões-presente, cartões pré-pagos, serviços comerciais, Accertify, InAuth.

Sobre a cidade anfitriã: Buenos Aires

A capital e a cidade mais populosa da Argentina, Buenos Aires, está localizada na costa oeste do Rio da Prata, na costa sudeste da América do Sul. A cidade não faz parte da província de Buenos Aires nem da capital da província; pelo contrário, é um distrito autônomo. Buenos Aires é um dos principais destinos turísticos que oferece uma mistura única de elegância européia e paixão latino-americana. Famosa por ser a terra do tango, a cidade também abriga ópera, teatro e arte de classe mundial, arquitetura em estilo europeu bem preservada, tradições nativas e restaurantes repletos de vinhos da província de Mendoza e cortes de carne fresca da região de Pampas. Para mais informações sobre turismo, visite: travel.buenosaires.gob.ar ou siga a página do Facebook ou o Instagram de Buenos Aires.

Sobre o patrocinador principal: S.Pellegrino & Acqua Panna

S.Pellegrino e Acqua Panna são os principais patrocinadores do 50 Best Restaurants. S.Pellegrino e Acqua Panna são as principais águas minerais naturais do mundo da gastronomia. Juntos, eles interpretam o estilo italiano em todo o mundo como uma síntese de excelência, prazer e bem-estar.

Outros parceiros

Estrella Damm - Parceiro Oficial de Cerveja; patrocinador do Chefs 'Choice Award

- Parceiro Oficial de Cerveja; patrocinador do Chefs 'Choice Award República del Cacao - Parceiro Oficial de Chocolate; patrocinador do prêmio de melhor pasteleiro da América Latina

- Parceiro Oficial de Chocolate; patrocinador do prêmio de melhor pasteleiro da América Latina Wines of Argentina - Parceiro Oficial de Vinho

- Parceiro Oficial de Vinho Four Seasons Hotel Buenos Aires - Parceiro Oficial de Hotéis e Eventos

- Parceiro Oficial de Hotéis e Eventos Miele - Parceiro Oficial de Eletrodomésticos; patrocinador do prêmio Miele One to Watch

- Parceiro Oficial de Eletrodomésticos; patrocinador do prêmio Miele One to Watch American Express - Parceiro O de Cartão de Crédito; patrocinador do American Express Icon Award

- Parceiro O de Cartão de Crédito; patrocinador do American Express Icon Award Gin Mare - Parceiro Oficial Premium de Gin

- Parceiro Oficial Premium de Gin illycaffè - Parceiro Oficial de Café

- Parceiro Oficial de Café Rutini Wines – Parceiro Oficial de Vinho Espumante

Contatos de imprensa

Nathalya Calil

ncalil@jeffreygroup.com

55 11 3185-0899

Resultados

Acompanhe o anúncio da lista dos 50 Best e os prêmios individuais por meio dos nossos canais nas redes sociais:

Curta nossa página no Facebook: facebook.com/LatinAmericas50BestRestaurants

facebook.com/LatinAmericas50BestRestaurants Siga no Instagram: @TheWorlds50Best

@TheWorlds50Best Siga no Twitter: @TheWorlds50Best #LatAm50Best

@TheWorlds50Best Cadastre-se no nosso canal no YouTube: Worlds50Best

Nota para a mídia: para se registrar e acessar o 50 Best media center, visite: https://www.theworlds50best.com/latinamerica/en/mediacentre/media-contacts.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/974882/Latin_America_50_Best_Restaurants.jpg

FONTE Latin America's 50 Best Restaurants

SOURCE Latin America's 50 Best Restaurants