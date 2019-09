Pedro Miguel Schiaffino es el ganador del American Express Icon Award 2019 - parte de Latin America's 50 Best Restaurants

"La biodiversidad y las comunidades indígenas de mi país son dos de mis mayores inspiraciones. Podemos hablar de iconos individuales, pero también creo que un icono puede ser un pueblo entero, una comunidad entera o una comunidad indígena", dijo Schiaffino. "Me siento humilde al recibir una plataforma para ayudar a la gente a ver el Amazonas de manera diferente".

Schiaffino será reconocido por sus contribuciones en los premios de Latin America's 50 Best Restaurants 2019, patrocinados por S.Pellegrino & Acqua Panna, el jueves, 10 de octubre, en Buenos Aires, Argentina. Este es el primer año que el programa del evento se realiza en Argentina, después de ediciones anteriores en Colombia, México y Perú.

"Pedro Miguel Schiaffino representa lo que significa ser un icono culinario. Ha transformado la experiencia gastronómica local de una nación, al mismo tiempo que revaloriza una de sus culturas vitales", dijo William Drew, Director de Contenido de Latin America's 50 Best Restaurants.

Nacido en la costa peruana de Lima, Schiaffino se conectó con la biodiversidad de su país a una edad temprana. Estudió en el Culinary Institute of America y más tarde se trasladó a Italia, donde se formó en la alta cocina en el Culinary Institute of America para extranjeros en Piamonte. A su regreso al Perú, redescubrió una de las despensas más singulares del mundo tras un breve viaje a la ciudad portuaria de Iquitos, puerta de entrada a los pueblos tribales de la Amazonía.

Hoy en día, Schiaffino viaja regularmente al Amazonas en expediciones de alimentos para explorar los ingredientes nativos. En 2004, abrió el restaurante Malabar, donde incorpora una variedad de estos productos a su carta. Para el año 2012, Schiaffino había abierto Ámaz, un restaurante completamente dedicado al estudio y descubrimiento de la biodiversidad del Amazonas y a la conservación de sus ingredientes.

"Estamos orgullosos de honrar a Pedro Miguel Schiaffino con el premio American Express Icon Award", dijo Chris Cracchiolo, Vicepresidente Sénior de Lealtad y Beneficios Globales de American Express. "Su espíritu innovador y su compromiso invariable para preservar las Amazonas han inspirado el mundo culinario por mucho tiempo y han unido a individuos y comunidades en torno a sus experiencias gastronómicas únicas".

Schiaffino, uno de los cocineros más progresistas del Perú, ha llevado a Malabar y a Ámaz a ocupar puestos regulares en la lista de Latin America's 50 Best Restaurants, ocupando los puestos 39 y 48, respectivamente, en 2018, y se ha ganado numerosos reconocimientos a nivel mundial por su trabajo con la cocina de la selva tropical a la mesa.

El American Express Icon Award 2019 es el segundo de tres premios anunciados antes que la lista de los Latin America's 50 Best Restaurants sea revelada el 10 de octubre. Es la continuación de la presentación de la chilena Carolina Bazán como Latin America's Best Female Chef 2019 el mes pasado, y precede al próximo anuncio del Miele One To Watch Award el 26 de septiembre.

Sobre la ciudad anfitriona: de Buenos Aires

La capital y ciudad más poblada de Argentina, Buenos Aires, está ubicada en la costa oeste del Río de la Plata, en la costa sudeste de América del Sur. La ciudad no forma parte de la provincia de Buenos Aires ni de la capital de la provincia, sino que es un distrito autónomo. Buenos Aires es un destino turístico de alta calidad que ofrece una mezcla única de elegancia europea y pasión latinoamericana. Famosa por ser el origen del tango, la ciudad también alberga ópera, teatro y arte de primer nivel, una arquitectura de estilo europeo bien conservada, tradiciones autóctonas y restaurantes repletos de vinos de la provincia de Mendoza y cortes de carne vacuna procedente de las pampas. Para más información sobre turismo, visite: travel.buenosaires.gob.ar o siga la página de Buenos Aires en Facebook o Instagram.

