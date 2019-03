Peerless-AV presenteert Smart City Kiosk met VSBLTY CMS & AI-gedreven analysesoftware op Digital Signage Expo In Las Vegas

PHILADELPHIA, 26 maart 2019 /PRNewswire/ -- The Smart City Kiosk die Peerless-AV zal presenteren op de Digital Signage Expo (DSE) van 26 tot en met 29 maart krijgt de modernste software van VSBLTY Groupe Technologies Corp. (CSE: VSBY) (Frankfurt: 5VS), waaronder VSBLTY's toonaangevende VisionCaptor™ en DataCaptor™. De samenwerking tussen Peerless-AV en VSBLTY wordt tentoongesteld in Peerless-AV's stand #2407 op DSE 2019, dat plaatsvindt in het Las Vegas Convention Center. De beurs trekt naar verwachting meer dan 4.000 gebruikers, systeemintegratoren en reclame- en marketingprofessionals op het gebied van digitale bewegwijzering ('digital signage').

VSBLTY is een toonaangevend retailsoftware- en technologiebedrijf dat internetbezoekers onderzoekt met behulp van machine learning door computervisie. Haar gepatenteerde VisionCaptor combineert voortreffelijk uitgevoerde bewegende graphics of interactieve brand messaging op iedere digitale display op klantcontactpunten met nooit eerder vertoonde GezichtsAnalyses. VSBLTY's meettechnologie onderzoekt engagementcijfers, interacties, sentiment en realtime gedragsanalyses.

"Onze technologie, die gebruikmaakt van een combinatie van kunstmatige intelligentie en machine learning, gaat verder dan eenvoudige bewegwijzering," aldus Jay Hutton, medeoprichter en CEO van VSBLTY. "Het stelt consumenten in staat te interacteren met de display, content te manipuleren en een rijke totaalervaring te ondergaan met intuïtieve touch-besturing."

Hutton legt uit dat het met deze geavanceerde technologie bovendien mogelijk is om de berichtinhoud specifiek af te stemmen op individuele bezoekers, gebaseerd op leeftijd, geslacht, locatie en dagdelen. Tegelijkertijd worden er waardevolle gegevens over bezoekers, engagement, verblijftijd en interactie opgeslagen.

Peerless-AV biedt een breed scala aan digital signage-solutions, van volledig interactieve kiosken en uitgebreide LED-inzet tot robuuste IP68-buitendisplays en volledig bedienbare montage-infrastructuur. De kiosken van Peerless-AV zijn esthetisch superieur en accentueren de omgeving waarin ze zijn geplaatst.

"We hebben alleen de allerbeste partners geselecteerd voor de presentatie van onze volledig geïntegreerde kioskproducten op DSE," aldus Nick Belcore, vice-bestuursvoorzitter van Peerless-AV. "Tijdens de show krijgt de Smart City Kiosk VSBLTY-software en VisionCaptor omdat het een perfect voorbeeld is van een uitermate krachtige tool met een breed scala aan mogelijkheden die onze hardware omzet in een perfect geïntegreerde solution die direct kan worden ingezet."

Ander nieuws

VSBLTY Groupe Technologies Corp. (het "Bedrijf") is op 21 maart 2019 een Dienstverleningsovereenkomst voor Financieel Advies (de "Adviesovereenkomst") aangegaan met Gravitas Securities Inc. ("Gravitas"). Doel hiervan is het Bedrijf te assisteren in het beoordelen van toekomstige zakelijke mogelijkheden en het ontwikkelen van een kapitaalmarktstrategie (de "Diensten").

Onderworpen aan de goedkeuring van de Canadese Effectenbeurs (de "CSE"), is het Bedrijf als vergoeding voor de Diensten overeengekomen Gravitas een maandelijks voorschot te betalen door de uitgifte van in totaal 349.992 gewone aandelen van het Bedrijf tegen een veronderstelde prijs van CAD $ 0,58 per gewoon aandeel dat maandelijks zal worden betaald en ieder kwartaal wordt uitgegeven gedurende een periode van twaalf (12) maanden. Bij wederzijds akkoord van beide partijen kan deze periode worden verlengd.

De Adviesovereenkomst en de uitgifte van effecten onder die overeenkomst blijven onderworpen aan de goedkeuring van de CSE. Effecten die zijn uitgegeven overeenkomstig de Adviesovereenkomst zijn naar verwachting onderworpen aan een vasthoudtermijn die verloopt na vier maanden en een dag na de uitgifte van de effecten.

Investeerdersrelaties

Erin Ostrom, 604-219-6648

investor@vsblty.net

CONTACT: Linda Rosanio, 609-472-0877

lrosanio@vsblty.net

Over VSBLTY ( www.vsblty.net )

VSBLTY (CSE: VSBY) (Frankfurt: 5VS), gevestigd in Philadelphia, is 's werelds leider op het gebied van Proactive Digital Display™. Deze technologie transformeert zowel de detailhandel, publieke ruimte als plaatsgebonden medianetwerken met SaaS-gebaseerde software voor metingen van internetbezoekers en beveiliging dat gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie en machine learning.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/817114/VSBLTY_Logo.jpg

Related Links

http://www.vsblty.net



SOURCE VSBLTY