PeerNova levanta US$31 milhões em rodada estratégica de financiamento, com foco no crescimento contínuo e na expansão global

"Estamos muito entusiasmados ao anunciar esta rodada de financiamento", disse Gangesh Ganesan, presidente e CEO da PeerNova. "Estamos comprometidos em desenvolver ainda mais nossa solução exclusiva que soluciona problemas relevantes, oportunos e pertinentes que afetam a integridade de dados e processos no setor financeiro. Usaremos essa rodada de financiamento para continuar nossa missão, aumentar a penetração no mercado e estender a funcionalidade e os casos de uso da nossa Plataforma Cuneiform™".

A Plataforma Cuneiform da PeerNova permite que as instituições financeiras obtenham digitalização completa, unificando fontes discrepantes de dados e eventos do ciclo de vida. A Plataforma permite às instituições financeiras sincronizar incessantemente seus dados em vários sistemas internos e externos, garantindo a integridade dos dados e do processo. Essa sincronização contínua simplifica a reconciliação, automatiza o processamento de exceções e fornece maior visibilidade operacional completa nos fluxos de trabalho em tempo real.

"A PeerNova é uma empresa inovadora com uma empolgante tecnologia que tornará obsoletos os atuais desafios à integridade dos dados", disse Atiq S. Raza, presidente do conselho da PeerNova. "Hoje, os dados são um ativo sempre crescente para todas as empresas. Isso é especialmente verdadeiro para instituições financeiras para as quais os dados são essenciais".

Fundado em 2013 por empreendedores com profunda experiência em blockchain, big data e infraestrutura financeira, a PeerNova soluciona alguns dos desafios mais prevalentes no setor financeiro.

"A PeerNova resolveu desafios aparentemente intransponíveis de reconciliação, otimização de ativos e integridade de dados para as maiores instituições financeiras, economizando milhões de dólares em custos anuais e liberando bilhões em garantias e reservas geradoras de receita", disse Howard Mergelkamp, sócio-gerente da Mosaik Parceiros. "Estamos empolgados por liderar essa rodada de crescimento e trazer as soluções extraordinariamente de alto valor da PeerNova para as instituições financeiras em todo o mundo".

"A equipe de classe mundial da PeerNova é a força por trás do lançamento desta plataforma exclusiva, baseada em blockchain, no mercado", disse Jonathan Johnson, presidente da Medici Ventures e membro do conselho da PeerNova. "A PeerNova possui produtos em elaboração que estão resolvendo os principais desafios de confiança e transparência, removendo o atrito e permitindo que os clientes usem seus recursos de maneira mais eficiente".

Sobre a PeerNova, Inc.

