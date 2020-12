Peijia Medical a lancé avec succès une étude animale concernant son dispositif de réparation bord à bord de la valve mitrale

SUZHOU, Chine, 9 Décembre, 2020 /PRNewswire/ -- Peijia Medical (HK Stock Code: 09996) a commencé avec succès l'expérimentation animale pour son dispositif de réparation bord à bord de la valve mitrale, permettant ainsi au développement d'atteindre l'étape suivante. Le début de cette expérience traduit l'engagement à long terme de Peijia Medical dans le développement de produits de propriété intellectuelle indépendants. Plutôt qu'un produit « Me Too », le dispositif de réparation de la valve mitrale de Peijia Medical permet non seulement d'éviter d'éventuels litiges en matière de brevets, mais répond également aux besoins cliniques en termes de sécurité, d'efficacité et d'expérience du chirurgien. Par ailleurs, elle a fait un pas de plus en termes d'innovation pour le traitement structurel des maladies cardiaques.

Le traitement chirurgical de la valve mitrale est reconnu comme l'une des opérations les plus difficiles dans le domaine des maladies cardiaques structurelles. Au niveau mondial, seuls les dispositifs de réparation bord à bord par voie transcathéter ont donné les meilleurs résultats cliniques jusqu'à présent. La réparation bord à bord de la valve mitrale par voie transfémorale, présente grand nombre d'indications, notamment la régurgitation mitrale primaire classique et la régurgitation mitrale secondaire avec des types de maladies complexes et de nombreuses comorbidités.

Étant donné que la structure de la valve mitrale est complexe et qu'elle présente des structures sous-valvulaires tels que les cordons tendineux et le muscle papillaire, liées à la fonction ventriculaire gauche, on estime généralement que la réparation de la valve mitrale peut préserver les structures sous-valvulaires, tandis que le remplacement de la valve mitrale présente un risque potentiel pour la fonction cardiaque. La chirurgie réparatrice de la valve mitrale est très efficace et s'accompagne d'un traumatisme peu invasif et d'un prompt rétablissement pour les patients. Les résultats du suivi sur 5 ans du MitraClip, par exemple, ont démontré qu'il n'y avait pas de différence significative dans le taux de survie global ou en chirurgie réparatrice. Peijia Medical dispose d'un droit de propriété intellectuelle indépendant et d'un certain nombre de brevets nationaux et internationaux pour le dispositif de réparation de la valve mitrale, pouvant atteindre un niveau équivalent en termes d'efficacité de manière plus pratique et plus efficace. Plusieurs études cliniques chez l'animal ont été entreprises et les observations péri-opératoires ont démontré que la chirurgie présente une facilité d'utilisation, une efficacité immédiate et des résultats satisfaisants en matière de sécurité

Peijia Medical se concentre sur le développement de traitements chirurgicaux pour les maladies cardiaques structurelles, en ciblant les traitements de la valve aortique, mitrale et tricuspide. Peijia Medical a terminé l'inscription des patients pour les produits TaurusOne® et TaurusElite®, les dispositifs de remplacement de la valve aortique par voie transcathéter (« RVAT ») de première et deuxième génération, et est actuellement en cours d'enregistrement pour les deux produits. L'entreprise prépare également activement l'étude préclinique du TaurusNXT, le produit RVAT de troisième génération. Le début de l'expérimentation animale pour le dispositif de réparation de la valve mitrale de Peijia a permis d'élargir la gamme de produits de l'entreprise dans le domaine de la chirurgie valvulaire et a servi de bases à l'étude FIM menée ultérieurement. En plus du dispositif de réparation de la valve mitrale par voie transseptale, Peijia Medical mène également des études précliniques sur son dispositif de remplacement de la valve mitrale dont les essais cliniques sur l'homme devraient débuter l'année prochaine. Peijia développe une gamme complète de produits qui se distingue par son excellence de A à Z. Peijia Medical restera fidèle à l'innovation indépendante, s'attachera à offrir aux patients et aux médecins des produits de traitement chirurgicaux complets et à promouvoir pleinement le développement dans le domaine du traitement structurel des maladies cardiaques.

SOURCE Peijia Medical