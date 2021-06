Peijia Medical und CR PHARMA COMM unterzeichnen Memorandum zur strategischen Zusammenarbeit

Im April dieses Jahres wurde das TaurusOne® Transkatheter-Aortenklappenersatz-System (TAVR) von Peijia Medical offiziell für den kommerziellen Einsatz zugelassen. Dies markiert den wettbewerbsfähigen Eintritt von Peijia Medical in den Markt für Produkte für strukturelle Herzerkrankungen. Diese strategische Kooperation verbindet die hochwertigen Produkte von Peijia Medical mit den etablierten Marketing Channels der China Resources Pharmaceutical Commercial Group Co., Ltd. (CR PHARMA COMM). Die Zusammenarbeit wird die Wettbewerbsvorteile jeder Partei auf dem Gebiet der TAVR schärfen. CR PHARMA COMM ist für seine standardisierten Marketingkanäle, sein landesweites Vertriebsnetz und seine hohe Professionalität bekannt und wird die schnelle Geschäftsexpansion und die Entwicklung der Vertriebskanäle von Peijia Medical auf regionaler und nationaler Ebene weiter beschleunigen. Peijia Medical ist nun in der Lage, seine Präsenz in den Regionen der zweiten und dritten Ebene zu konsolidieren, seinen bereits großen Markt auf entlegenere Gebiete auszudehnen und mehr Menschen in Not zu versorgen.