Peking University conquista quase metade de todos os prêmios na competição global de matemática

BEIJING, 7 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Estudantes e ex-alunos da Peking University (PKU) obtiveram grandes vitórias na Competição Global de Matemática Alibaba de 2022, conquistando 35 do total de 77 prêmios, de acordo com a lista de vencedores divulgada em 26 de setembro.

Eles se destacaram entre mais de 50 mil concorrentes de dezenas de países e levaram para casa três (de quatro) ouros, dois (de seis) pratas e cinco (de dez) bronzes, além de 25 (de 57) menções honrosas, tornando a Peking University a universidade mais condecorada da competição deste ano.

Portão oeste da Peking University (PRNewsfoto/Peking University)

Entre os quatro vencedores do prêmio ouro estavam Chen Zekun, um candidato a PhD do Centro Internacional de Pesquisa Matemática de Beijing (BICMR) da PKU, Lu Weixiao e Rao Zhenghao, ambos ex-alunos da PKU. Após o anúncio dos prêmios, os três declararam os laços fortes e especiais que estabeleceram com a matemática.

Para Chen Zekun, cujo interesse acadêmico é a Teoria dos Números, pesquisar é como tatear em um labirinto gigantesco com apenas uma saída, e os "corredores do labirinto" estão, na maior parte do dia, "indo em direção a um beco sem saída, ou perambulando entre um beco sem saída e outro". Ainda assim, Chen está fazendo todas as pesquisas com um ardor inabalável. "Porque durante o processo, você pode deparar com muitos momentos 'Aha!', que são muito divertidos", acrescentou ele.

Lu Weixiao, ex-aluno da PKU que está buscando seu PhD no MIT, expressou sua admiração indelével e inabalável por sua alma mater e pela matemática. "Não é exagero dizer que a Peking University é um paraíso para estudantes de matemática", disse ele, lembrando o ambiente propício da PKU.

Com base em sua experiência em pesquisa, Rao Zhenghao ilustrou como ele gostava do processo de resolver problemas de matemática, embora a resolução de problemas possa não levar a nenhuma solução às vezes. "Achei a resolução de problemas de geometria muito interessante e relativamente concreta", disse ele. "Também me divirto com a experiência de desenhar, e às vezes um pedaço de um gráfico claro e intuitivo pode iluminar meu raciocínio. Essa é uma das razões pelas quais escolhi a Topologia Geométrica como minha direção de pesquisa."

Na virada do século, um quadro de talentos apareceu na Peking University, que fez descobertas na área da matemática que chamaram a atenção global, e eles ficaram conhecidos como a "geração de ouro". Vinte anos depois, a "geração de ouro" adicionou um novo brilho com o surgimento de uma leva de jovens estrelas em ascensão.

Em seus cumprimentos aos premiados da competição, o diretor da BICMR e o professor Tian Gang declarou que cada geração de matemáticos tem suas missões e que o sangue jovem da PKU tem como base as novas expectativas da sociedade. "Eles estão nos anos dourados da vida."

A Competição Global de Matemática Alibaba está aberta para entusiastas de matemática do mundo todo. A competição é realizada anualmente desde 2018, atraindo um total de cerca de 200 mil participantes de mais de 70 países e regiões.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1911784/West_Gate_Peking_University.jpg

FONTE Peking University

SOURCE Peking University