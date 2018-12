Pekings Shougang Park setzt auf UBTechs All-Terrain Patrol-Roboter ATRIS

Park ist Heimat des weltweit größten KI-Industrie-Clusters

SHENZHEN, China, 30. Dezember 2018 /PRNewswire/ -- UBTech, ein globaler Marktführer für KI und humanoide Robotik, kündigte am 26. Dezember 2018 die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit New Shougang High-end Industry Comprehensive Services Park (Shougang Park) an, wonach die beiden Parteien bei der Entwicklung von Hightech-Demonstrationsprojekten zusammenarbeiten werden. Zeitgleich zum selben Datum hat der Shougang AI Industrial Park seinen Betrieb aufgenommen. ATRIS, der geländegängige All-Terrain Patrol-Roboter von UBTech, wird die Sicherheit des Parks mit Intelligent Security unterstützen.