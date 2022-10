Pela primeira vez, a Village House lidera exercício de preparação para terremotos com seus residentes estrangeiros no Japão

O Japão é uma região consideravelmente propensa a terremotos. Pensando nisso, a equipe de atendimento ao cliente vietnamita da Village House na cidade de Kato, na Província de Hyogo, Japão, participou de um evento de preparação para terremotos para seus residentes vietnamitas - que não estão tão familiarizados com os protocolos de resposta quanto a população nativa japonesa - para educar essa comunidade em crescimento sobre como se comportar e quais providências tomar em caso de terremoto.

CIDADE DE KATO, Japão, 11 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 11 de setembro de 2022, foi realizado um evento de preparação para terremotos para os residentes de nacionalidade vietnamita que vivem nos condomínios Yashiro e Yashiro Dai 2 , apartamentos de aluguel pertencentes à Village House . Ocorrido pela primeira vez na região, este evento foi um esforço colaborativo das autoridades locais na cidade de Kato, a Sociedade Hyogo Bousaishi e a equipe de atendimento ao cliente vietnamita da Village House, tendo como objetivo preparar os moradores que residem nos imóveis de aluguel em Kato para o caso de um terremoto.

A importância da preparação para terremotos

Geograficamente, o Japão é uma região que está bastante exposta a movimentos tectônicos na crosta terrestre, levando a nação a ser propensa a terremotos. Isso contrasta com o Vietnã, que não sofre tremores de magnitude semelhante ao Japão. Devido a este fato, muitos imigrantes vietnamitas que foram morar no Japão podem não estar cientes dos protocolos de desastres existentes no Japão, um país onde aprender o que fazer no caso de um grande terremoto é ensinado para os habitantes desde a mais tenra idade. Esses procedimentos fundamentais salvam vidas e, muitas vezes, não estão disponíveis em outros idiomas além do japonês ou do inglês. Porém, em um país que está expandindo sua força de trabalho imigratória, expandir o conhecimento é essencial para garantir a segurança dos moradores estrangeiros.

Preparando a nova geração de residentes do Japão

Liderado pelo conselheiro especial da Sociedade Hyogo Bousaishi, Ishizuka Toru, o evento de preparação para terremotos começou com uma palestra sobre os danos causados por grandes terremotos como o Grande Terremoto de Tōhoku. Foi um tópico vital para iniciar o evento, pois expôs a importância das primeiras respostas para desastres de tal escala. O Sr. Ishizuka então passou a cobrir os protocolos necessários que os residentes vietnamitas devem seguir quando ocorrer um terremoto.

Esses protocolos incluem as rotas de evacuação que os moradores poderiam seguir para abrigos de desastres próximos (como a Escola de Ensino Fundamental Fukuda), e incluem o conhecimento sobre como morar em um abrigo, o que preparar em um kit de terremoto e como colaborar com as autoridades locais durante um possível terremoto. Para garantir que os moradores fiquem bem informados após os desastres, a Village House preparou e distribuiu o conteúdo da palestra em vietnamita.

Experiências em primeira mão

Para enfatizar ainda mais a importância de estar preparado e pronto para possíveis situações de emergências, os participantes também experimentaram uma simulação dos protocolos. Depois de colocarem seus capacetes de segurança, um equipamento fundamental nesses desastres, eles foram levados para a Escola Primária de Fukuda para se familiarizarem com a rota de evacuação. O grupo aprendeu a criar camas improvisadas de papelão para simular a experiência de viver em um abrigo contra desastres.

O evento foi então concluído com uma autêntica refeição vietnamita.

Um impacto duradouro na comunidade vietnamita

No futuro, este evento de preparação para terremotos não servirá apenas para ser um conjunto de procedimentos de sobrevivência em tempos de crise, mas também ajudará os residentes nacionais vietnamitas desta propriedade da Village House - que representam 60% da a população dos apartamentos — a estabelecer raízes fortes com a comunidade japonesa em geral.

Sobre a Village House

A Village House oferece imóveis de aluguel de alta qualidade com procedimentos de inscrição fáceis e preços acessíveis no Japão. A partir de ¥ 20.000 por mês, é possível aproveitar as promoções exclusivas e estabelecer-se para uma nova vida em um dos imóveis baratos no Japão, sem cobrança de taxas iniciais abusivas!

Sobre a Sociedade Hyogo Bousaishi

Sendo um país que faz fronteira com o anel de fogo do Pacifício, o Japão é propenso a terremotos frequentes. A Associação Japonesa de Prevenção de Desastres tem a tarefa de educar e fornecer ajuda aos residentes do Japão afetados por desastres naturais. A Sociedade Hyogo Bousaishi é uma parceira da Província de Hyogo, servindo como uma organização de ajuda e que também contribui com conhecimento para os residentes que vivem na região de Kansai.

FONTE Village House

