Pele pronta para o final de ano

Descubra o nécessaire ideal para o seu skincare

SÃO PAULO, 5 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Todo dia é dia de cuidar da pele! Mas, para deixá-la preparada para as festas de fim de ano, é ideal reforçar os cuidados desde a limpeza até a hidratação. Já parou para pensar que a simples escolha de um produto errado pode gerar um baita prejuízo para a sua pele?

Um dos passos mais importantes ao iniciar uma rotina de skincare é fazer boas escolhas, para isso, analise os componentes de cada opção, assim como o pH do produto e os outros componentes da fórmula. Confira mais dicas para adquirir o famoso efeito pele macia e lisinha!

Pele seca ou sensibilizada

Nesses casos, é importante limpar o rosto, mas com produtos que tenham alta tolerância e não irritem a pele. O ideal é optar por fórmulas que tenham ingredientes que ajudem a manter a hidratação.

A linha Dermotivin® Soft traz a solução ideal para a pele seca ou sensibilizada, já que possui fórmula com alta tolerância: limpa a pele sem irritar4, proporcionando sensação de maciez4.

Pele mista a oleosa

As peles mistas são caracterizadas por oleosidade na zona T do rosto (testa, nariz e queixo) e ressecamento nas bochechas, sendo assim, é importante utilizar produtos que amenizem a oleosidade, sem causar ressecamento.

Uma opção incrível para deixar a pele preparada para as festas é escolher um (ou vários) itens da linha Original de Dermotivin®, com fórmula capaz de remover as impurezas e partículas de poluição, respeitando o pH da pele que continua hidratada ao longo dos dias².

Pele oleosa

Já a pele oleosa é caracterizada pela produção excessiva de sebo, o que deixa aquele aspecto brilhoso e engordurado no rosto. Diferente do que muitos pensam, deve-se lavar a pele oleosa no máximo até 2 vezes por dia**, para evitar o efeito rebote.

Dermotivin® Oil Control possui fórmula exclusiva com ingredientes que regulam a produção excessiva de sebo, controlando a oleosidade³. Após o uso do sabonete Dermotivin® Oil Control, a pele fica limpa e matificada, com sensação de refrescância proporcionada pelos ingredientes adstringentes da fórmula*.

Pele muito oleosa a acneica

Ao contrário do que muitos pensam, espremer as espinhas não vai acabar com a acne e pode ainda provocar cicatrizes, portanto, a pele que tem tendência à acne, precisa de uma limpeza mais profunda, desobstrutiva e com ação secativa. Os sabonetes faciais Dermotivin® Salix possuem ação antisséptica e bactericida5, que por sua vez, limpam os poros de maneira profunda, combatendo a acne e auxiliando o processo de renovação celular*.

Com qual dessas categorias você se identifica mais? Lembre-se que é importante sempre consultar um dermatologista para saber as melhores indicações de cuidados com a sua pele.

