Pele seca e sensível fica ainda mais irritada no inverno

SÃO PAULO, 29 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- Bastam os termômetros caírem para a sua pele ficar ressecada, rígida e avermelhada? Saiba que isso é normal: os sintomas comuns à pele seca e sensibilizada são mais frequentes durante os meses de inverno e verão, em que ocorrem mudanças abruptas de umidade e temperatura. A boa notícia é que isso não quer dizer que seja mais difícil cuidar desse tipo de pele.

A deterioração da barreira cutânea – responsável pela defesa da pele – induz ou agrava seu ressecamento. Sem os cuidados adequados, esse desequilíbrio pode causar vermelhidão, perda da elasticidade, descamações e rachaduras. "Além da influência exógena, certas pessoas têm a pele seca e/ou sensível em virtude de agentes endógenos, como composição genética e desequilíbrios hormonais", afirma a Dra. Tatiana Lopes (CRM 5276038-2 RJ).

Principalmente nos meses de temperaturas mais baixas, como o inverno, é primordial uma rotina de cuidados apropriada para peles secas. Nesse passo a passo, a higienização é a primeira etapa a ser praticada. "A limpeza diária, de preferência pela manhã e à noite, com produtos adequados ao tipo de pele e suas necessidades é o segredo. Ela remove as impurezas acumuladas e prepara a pele para as etapas seguintes dessa rotina", explica a médica.

Os higienizadores Dermotivin® Soft foram desenvolvidos para peles secas ou sensibilizadas. Têm fórmula suave, com alta tolerância para limpar sem irritar. Ainda, proporcionam sensação de maciez e, graças à presença de agentes emolientes, possuem ação hidratante não oleosa.

Um profissional irá indicar os melhores cuidados para cada tipo de pele. Pouco brilho, aspereza e coceira podem ser indicativos de pele seca, que merece cuidados redobrados no inverno. "O uso de produtos específicos para pele seca e sensível é fundamental quando se fala em prevenção e tratamento das manifestações do ressecamento e irritação extremos", finaliza a Dra. Tatiana.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos prescritos, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

