Pelican International Inc. acquiert Advanced Elements Inc.

« Cette transaction s'inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à consolider davantage notre position de leader mondial au sein de l'industrie des sports de pagaie et à offrir des produits de haute qualité et de haute performance à divers consommateurs de tous âges et de tous horizons qui souhaitent explorer le monde en plein air. L'acquisition d'Advanced Elements ouvre la voie pour nous aider à devenir la première marque de kayaks et de paddles gonflables dans plus de 50 pays. C'est un complément idéal à notre offre de produits pour atteindre notre public à travers les canaux traditionnels et le commerce électronique », a déclaré Danick Lavoie, président et PDG de Pelican International.

« Pelican est enthousiasmé par l'acquisition d'Advanced Elements car elle nous fournit une autre marque respectée et reconnaissable à offrir à notre vaste réseau de distribution afin de répondre à la demande en forte croissance de kayaks et paddles gonflables. J'ai hâte d'entamer le prochain chapitre de notre stratégie de croissance », a déclaré Frédéric Guay, premier vice-président, Ventes et marketing mondiaux, chez Pelican International.

« Chez Advanced Elements, nous avons recherché et envisagé ce partenariat depuis longtemps et nous sommes ravis de rejoindre le groupe Pelican International avec une gamme de produits complète et puissante. Nous voulions une collaboration commerciale qui nous permettrait de passer à la vitesse supérieure et de tirer parti de notre savoir-faire et de notre position de leader sur les marchés des structures gonflables et des paddles, et nous ne pouvions espérer un meilleur partenaire. Je suis persuadé que la prochaine phase de notre entreprise définira ce marché, car nos passions pour la technologie et l'attention que nous portons aux besoins des clients nous distingueront », a déclaré Clay Haller, cofondateur et président d'Advanced Elements.

Reed Smith a servi de conseiller juridique à Pelican, et Tonkon Torp LLP a servi de conseiller juridique à Advanced Elements pour cette transaction.

À propos de Pelican International

Chez Pelican, nous sommes les leaders mondiaux de l'industrie des sports aquatiques et nautiques. Réputé pour sa qualité exceptionnelle, son innovation et son expertise, Pelican est devenu la première autorité mondiale dans la conception et la fabrication de kayaks, de canoës, de pédalos, de paddles (SUP), de bateaux de pêche et d'accessoires de sports aquatiques. En tant que force motrice internationale dans le secteur, nous offrons aux amateurs de sports de pagaie et de plein air une gamme variée de produits grâce à notre portefeuille de sept marques bien connues : Pelican®, Wilderness Systems®, Perception®, Dagger®, Mad River Canoe®, Harmony Gear®, et Boardworks®.

Pelican compte plus de 935 employés répartis sur trois sites de fabrication en Amérique du Nord. Cette empreinte de distribution stratégiquement située permet à notre clientèle de se procurer facilement des kayaks, des paddles et des bateaux partout où elle choisit de profiter de l'eau. Pelican innove constamment pour offrir les meilleurs produits de sports de pagaie dans toutes les catégories et gammes de prix. Par-dessus tout, notre équipe passionnée cherche à avoir un impact positif sur la vie des amateurs de plein air en leur fournissant des embarcations de plaisance sûres afin qu'ils puissent profiter de la beauté sauvage de la nature tout en gardant à l'esprit la durabilité et la responsabilité sociale.

À propos d'Advanced Elements Inc.

La société californienne Advanced Elements a pour objectif de développer des produits de sports de pagaie nouveaux et uniques qui améliorent l'expérience de plein air des clients. Notre objectif est de concevoir et de fabriquer des kayaks gonflables avec une technologie de pointe et de fournir un excellent service à la clientèle. Nous sommes profondément impliqués dans le développement de produits avec une technologie brevetée, nous efforçant de développer des kayaks gonflables, des iSUP et des accessoires de sports de pagaie qui excellent en termes de performance, de qualité et de portabilité. Tous nos produits ont été conçus pour donner aux pagayeurs les outils dont ils ont besoin et la valeur qu'ils méritent.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1532833/Pelican_International_Pelican_International_Inc__Acquires_Advanc.jpg

Pour plus d'informations : Nathalie Rizcalla, VP, affaires corporatives RH et juridiques, [email protected], 1-800-463-6960 / 450-664-1222 ext. 278

Related Links

http://www.pelicansport.com



SOURCE Pelican International