Pelican International Inc. adquiere Advanced Elements Inc.

Una cartera de productos ampliada que ofrece más comodidad, tecnología y alcance al consumidor internacional

LAVAL, QC, 15 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Como parte de su plan estratégico, Pelican International Inc., líder mundial en la industria de deportes de remo, adquiere Advanced Elements Inc., pionera en el mercado de inflables, a través de su subsidiaria Confluence Outdoors Inc. Esta adquisición amplía la cartera de Pelican en la industria de los deportes de pádel, ya que ahora ofrece todos sus productos de calidad con una gama completa de tecnología, además de posicionar a Pelican como un actor clave en el desarrollo e innovación de embarcaciones inflables.