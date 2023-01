Pelo segundo ano seguido, Lojas Renner lidera categorias em índices de sustentabilidade na B3 e na Dow Jones

Companhia é a melhor varejista no Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3) e a primeira colocada entre as varejistas de moda no Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

PORTO ALEGRE, Brasil, 13 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Lojas Renner S.A. obteve dois importantes reconhecimentos às suas práticas de ESG. Pelo segundo ano consecutivo, a companhia é a varejista mais bem posicionada no Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3) e também a varejista de moda líder no Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

Desta forma, este será o nono ano seguido da companhia no ISE B3, sendo a primeira colocada entre todas as varejistas e a quarta no ranking geral. A nova carteira reúne 70 ações de 70 companhias listadas na B3.

Na composição do DJSI, a Lojas Renner, além de ser a primeira colocada entre as empresas do varejo de moda, é também e a segunda do varejo geral. O índice é referência global em sustentabilidade corporativa ao avaliar as práticas ESG das maiores companhias de capital aberto, de diferentes setores da economia.

Este é o oitavo ano da Renner no DJSI e o segundo consecutivo integrando duas categorias simultaneamente: a World Index (com mais de 330 empresas selecionadas, sendo 9 brasileiras) e a Emerging Markets Index (com mais de 100 empresas, sendo 8 brasileiras).

Os reconhecimentos refletem o comprometimento da Lojas Renner com a sustentabilidade de seus negócios, transparência e governança, na busca constante pela criação de valor para seus acionistas, colaboradores, clientes e a sociedade, bem como reforçam a consistência e a relevância das questões ambientais, sociais e de governança corporativa dentro da estratégia de moda responsável da companhia.

Em 2022, a Lojas Renner lançou um novo ciclo de compromissos públicos de sustentabilidade até 2030. São 12 objetivos desdobrados em três pilares fundamentais: soluções climáticas, circulares e regenerativas; conexões que amplificam; e relações humanas e diversas. Esta etapa sucedeu um ciclo iniciado em 2018 e concluído em 2021 com resultados importantes: 100% de cadeia de fornecedores com certificação socioambiental; 100% do consumo de energia corporativo de fontes renováveis e de baixo impacto; 81,3% de produtos com atributos de sustentabilidade; e redução de 35,4% das emissões de gases de efeito estufa frente a 2017.

Estes avanços foram detalhados pela Lojas Renner na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022 (COP27), em novembro de 2022, no Egito. A varejista foi convidada para apresentar sua trajetória e suas diferentes iniciativas para a implementação das melhores práticas de sustentabilidade em seu ecossistema de moda e lifestyle.

Uma das aplicações destas práticas ocorre, por exemplo, na implementação de lojas circulares em diferentes estados, em um conceito baseado no melhor uso de recursos, priorizando materiais mais duráveis e renováveis para diminuir ao máximo o impacto ambiental.

