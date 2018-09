Pelo terceiro ano consecutivo, a Trina Solar foi considerada a melhor fornecedora de módulos de capacidade bancária

CHANGZHOU, China, 13 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Trina Solar Limited ("Trina Solar" ou "empresa"), fornecedora líder global de soluções de energia solar, recebeu classificação máxima no último relatório anual sobre a capacidade bancária dos módulos, publicado pela Bloomberg NEF (BNEF). Com este último relatório, a Trina Solar é agora a única fabricante de módulos a ser classificada com total capacidade bancária três vezes consecutivas, por 100% dos especialistas do setor que participaram da pesquisa da BNEF.

Ao avaliar a capacidade bancária de um fabricante de energia FV, os bancos se concentram na saúde financeira da empresa, no histórico de seus módulos em campo e nas garantias do fabricante, de acordo com os participantes da pesquisa. Para a pesquisa, a Bloomberg NEF procurou os bancos, os fundos, as certificações de desempenho de energia (EPCs), os fornecedores independentes de energia (IPPs) e os consultores técnicos do mundo todo. Esses especialistas representam a capacidade instalada de energia FV de 29 GW globalmente. A BNEF também fez uma série de entrevistas detalhadas com supervisores de qualidade e assessores técnicos, complementando a pesquisa.

Rongfang Yin, vice-presidente executivo da Trina Solar, comentou: "Estamos muito orgulhosos do excelente resultado que a Trina Solar teve mais uma vez neste renomado relatório do setor. O fato de continuarmos no primeiro lugar pelo terceiro ano consecutivo não é coincidência, mas reflete a sólida situação financeira e o histórico saudável de qualidade da empresa, ambos valorizados por bancos e investidores em todo o mundo, que estão profundamente envolvidos com o financiamento de projetos". Yin acrescentou que "Esta distinção imparcial pode dar garantias adicionais às empresas que procuram um parceiro confiável de longo prazo, em um cenário do setor caracterizado por incertezas e onde os players mais frágeis estão saindo do mercado".

O último relatório da BNEF também cita o Scorecard de Confiabilidade de Módulo FV, publicado pela DNV GL, onde a Trina Solar se destacou com o "melhor desempenho" entre os fabricantes de módulos globais pela quarta vez desde 2014. O scorecard é a comparação mais abrangente dos resultados dos testes de confiabilidade do módulo FV publicamente disponível no mercado atualmente. De acordo com a DNV GL, os fabricantes participantes estão buscando o endosso de terceiros para sua mentalidade de alta qualidade.

A Trina Solar é uma fornecedora global líder de soluções de energia solar. Fundada em 1997, a empresa desenvolve soluções fotovoltaicas inteligentes e exclusivas para grandes centrais elétricas, bem como soluções comerciais e residenciais, sistemas de armazenamento de energia e módulos fotovoltaicos. Sendo fornecedora líder mundial de soluções integradas de energia solar, a Trina Solar assumiu a liderança no desenvolvimento de uma marca mundial da energia da internet das coisas (IoT) e tem o compromisso de se tornar líder global neste novo e emergente setor. Para obter mais informações, visite o site www.trinasolar.com.

