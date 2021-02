Peloton conclut un accord pour l'acquisition de Cevian Technologies

CALGARY, Alberta, 24 février 2021 /PRNewswire/ -- Peloton a le plaisir d'annoncer avoir conclu un accord en vue d'acquérir Cevian Technologies, une entreprise de logiciels cloud spécialisée dans les outils d'acquisition, de visualisation et de communication des données en temps réel pour l'industrie de la complétion. FracNet, le produit phare de Cevian, est une plateforme de visualisation en temps réel de données de fracturation et de stockage dans le cloud qui rend toutes les données de traitement de fracturation accessibles dans un format standard et structuré pendant et après le travail.

Alors que l'industrie de l'énergie passe au numérique et à la technologie cloud, le fait de pouvoir harmoniser le logiciel et les services FracNet de Cevian avec les solutions de plateforme de Peloton, y compris le cycle de vie des données sur les puits et le cycle de vie des données de production, améliorera la capacité des entreprises à analyser les données de fracturation, facilitera leur prise de décisions et optimisera les occasions.

Glen Gray, PDG de Peloton, a déclaré : « Nous avons hâte de développer davantage FracNet et d'intégrer notre technologie combinée pour accroître la productivité et réduire les coûts pour nos clients. »

Jocelyn McMinn, cofondatrice et directrice générale de Cevian Technologies, a ajouté : « L'ajout de FracNet à la plateforme de Peloton offre au domaine de la complétion une précision et une normalisation de la qualité en temps réel dont le secteur du forage profite depuis longtemps. » « Peloton est le foyer idéal pour Cevian, et ensemble, les entreprises fourniront aux clients des données de complétion organisées facilement accessibles à l'aide de FracNet ou de n'importe quelle plateforme de visualisation », a expliqué Kevin Lo, cofondateur et associé directeur de Cevian.

À propos de Peloton

La plateforme de Peloton dynamise la transformation numérique des activités liées au pétrole et au gaz par la mobilité, l'automatisation et l'intégration des données en fournissant des solutions relatives au cycle de vie des données sur les puits, au cycle de vie des données de production et à la gestion des données terrestres entièrement intégrées. Aujourd'hui, plus de 600 clients pétroliers et gaziers dans le monde font appel à la technologie de Peloton pour équiper leurs parties prenantes des outils et des informations dont ils ont besoin pour gérer, simplifier et optimiser leurs opérations.

À propos de Cevian

Cevian Technologies possède une vaste expérience en matière d'élaboration d'outils d'acquisition, de visualisation, de stockage et communication des données en temps réel pour l'industrie de la complétion. FracNet, le produit phare de Cevian, peut alimenter les analyses avec des données de fracturation propres et normalisées pendant et après le travail. À ce jour, il a été utilisé dans le processus de prise de décisions opérationnelles en temps réel dans le cadre de plus de 10 300 complétions.

